Ayatolá Jamenei anuncia respuesta "firme" contra Israel: "No mostraremos piedad"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, defendió este miércoles la necesidad de «dar una respuesta firme» a Israel tras desencadenar el 13 de junio una oleada de ataques contra el país. El ayatolá recalcó que Teherán «no debe mostrar piedad» en sus acciones contra las autoridades israelíes.

«Debemos dar una respuesta firme al régimen terrorista sionista. No mostraremos piedad con los sionistas«, señaló el líder supremo iraní en un breve mensaje publicado en su cuenta de X, en medio de una nueva jornada de intercambio de ataques aéreos.

Irán ha dicho que durante las últimas horas lanzó varios misiles hipersónicos contra Israel. «El ataque con misiles de esta noche ha demostrado que nos hemos hecho con el control total de los cielos«, resaltó el portavoz de la operación militar iraní contra Israel, Iman Tayik, ante el repunte de las tensiones.

Por su parte, el Ejército israelí anunció el lanzamiento de otra tanda de bombardeos contra «objetivos militares en el área de Teherán», incluido uno contra «un centro de producción de centrifugadoras» destinado a aumentar el «enriquecimiento de uranio con el fin de desarrollar armas nucleares».

Trump se comunica con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvieron en las últimas horas una conversación telefónica. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la cadena de televisión estadounidense ABC News la llamada entre los dos dirigentes, en la que abordaron la reciente escalada bélica desatada por Israel el pasado viernes.

La conversación telefónica tuvo lugar después de una reunión de más de una hora entre el mandatario estadounidense y su equipo de Seguridad Nacional en Washington para abordar el conflicto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones de que Estados Unidos pueda intervenir militarmente y atacar Irán, según recogió Bloomberg.

Además, antes de reunir a sus asesores, Trump instó a Teherán a «rendirse incondicionalmente» y afirmó que Estados Unidos «tiene ahora el control completo y total de los cielos de Irán» tras la oleada de bombardeos iniciada la semana pasada por el Ejército israelí que, según Netanyahu, destruyó «una gran cantidad» de lanzaderas de misiles y la mitad de los drones del país centroasiático.

Las autoridades iraníes responsabilizaron a Washington de la oleada de ataques que el pasado viernes inició Israel, su aliado en Oriente Próximo, contra instalaciones nucleares y zonas residenciales de la capital, dejando cerca de 225 muertos. En respuesta, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra territorio israelí, causando al menos 24 fallecidos.