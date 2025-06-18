Banco Central eleva pronóstico de crecimiento: economía nacional crecería entre 2% y 2,75% en 2025

El Banco Central (BC) presentó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a junio de 2025, en el que ajustó sus estimaciones de crecimiento económico para Chile, situándolas ahora en un rango entre el 2% y el 2,75% para el presente año.

Cabe destacar que, en comparación con el reporte de marzo, cuando la proyección inferior era del 1,75%, el organismo ha elevado su pronóstico mínimo.

«Así, y considerando el mejor inicio de año, el instituto emisor proyecta que la economía chilena crecerá entre 2% y 2,75% este año», explicó el Banco Central.

La institución atribuyó estas expectativas a un contexto global marcado por mayores incertidumbres, señalando que las proyecciones se dan «en un escenario internacional considerablemente más incierto, debido a los cambiantes anuncios de la política comercial de Estados Unidos y al escalamiento de los conflictos bélicos en el Medio Oriente».

En cuanto a la inflación, el IPoM anticipó que esta retornaría a niveles normales —alrededor del 3% anual— hacia mediados de 2026.

«La inflación debiera converger a su meta de 3% en la primera mitad del próximo año, considerando —por un lado— que los desvíos de comercio reducirán los precios de algunos productos que importa Chile, mientras que —por otro— se considera una demanda interna algo más dinámica, que se suma a niveles del tipo de cambio real algo más depreciados durante el horizonte de proyección», detalló el informe.