Concejales buscan inhabilitar a Irací Hassler: los cinco cargos presentados contra la exalcaldesa

El abogado Marcelo Brunet, patrocinante del requerimiento de los concejales de oposición en contra de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), confirmó que el objetivo es lograr su inhabilitación para cargos públicos por cinco años.

Este martes, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana declaró admisible el recurso contra Hassler, presentado por seis concejales que la acusan por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad.

En entrevista con Radio Bío Bío, Brunet precisó que si se demuestran las irregularidades denunciadas, el Tribunal Calificador de Elecciones podría suspender a Hassler.

El abogado destacó que los concejales actúan en cumplimiento de su rol fiscalizador, basados en “dos informes de la Contraloría General de la República que dan cuenta de irregularidades tremendamente graves“. Estos documentos, según el jurista, habrían ameritado la destitución de Hassler de haber estado aún en el cargo.

El primer cargo presentado involucra a la Corporación para el Desarrollo de Santiago. Brunet señaló “problemas con la falta de control en transferencias de fondos por cerca de 8 mil 762 millones de pesos”, sumado a “irregularidades en rendiciones de cuentas” y un sistema de control insuficiente basado en documentos Excel sin respaldo contable formal.

El segundo cargo se centra en el caso Clínica Sierra Bella. Brunet afirmó que, pese al archivo de la investigación penal, el hecho provocó un “daño reputacional a la Municipalidad de Santiago enorme”.

Un tercer punto, acusa uso político en la entrega de tarjetas de alimentos. El abogado detalló que la ex jefa comunal «entregaba personalmente las tarjetas en forma tremendamente irregular (…) promocionando su figura”, recordando que la Contraloría y tribunales electorales han sancionado antes estas prácticas.

El cuarto cargo es la inasistencia reiterada al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). Brunet citó el inciso 4° del artículo 94 de la Ley de Municipalidades: “La alcaldesa tiene la obligación legal de reunir al COSOC al menos cuatro veces por año bajo su presidencia. No se producían las reuniones o no llegaba derechamente”.

El quinto cargo, calificado por el jurista como “el más grave”, es el “desequilibrio estructural severo de las finanzas municipales”. Reveló que “el déficit acumulado al cierre de 2024 es de 13 mil millones de pesos” y que la proyección inicial ocultó un déficit real de $16.800 millones y que para 2025 se estimaba uno de “$26 mil millones”.

Además, el abogado denunció opacidad en la gestión financiera. “La administración actual y los concejales se enteraron solo tras revisar antecedentes. Hubo omisiones en informar estos montos al Concejo”, precisó. Esta falta de transparencia, insistió, configura una irregularidad crítica.

Sobre los plazos, el abogado anticipó que el proceso se extenderá “probablemente todo este año”. Tras la respuesta de Hassler dentro de los próximos 10 días, el Tribunal Electoral Regional debe evaluar las pruebas y luego el Tribunal Calificador de Elecciones actuará como segunda instancia.