Fallas en protocolo de alimentación inclusiva: comisión del Senado oficia a la Subsecretaría de Educación Parvularia 

La Comisión de Educación del Senado ofició a la Subsecretaria de Educación Parvularia, para conocer las razones por las cuales establecieron que los requerimientos alimenticios especiales de niños y niños que están en los jardines dependientes del Estado deberán ser responsabilidad de las familias.

La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó el reglamento la Subsecretaria y destacó la importancia de garantizar la alimentación de los más pequeños del sistema educativo.

“La alimentación entregada en los establecimientos de educación parvularia ha sido históricamente una garantía para los niños y niñas, no sólo en términos de acceso, si no que de calidad nutricional. Y el programa de alimentación de Junaeb ha jugado un rol fundamental en asegurar dietas balanceadas y que sean pertinentes en lo cultural para la infancia, en especial, para las familias que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad”, comentó la representante de Atacama.

Provoste señaló que “resulta muy preocupante que se promueva como alternativa habitual, la entrega de los alimentos desde los hogares sin garantías suficientes de inocuidad o capacidad del personal que debe recibir y administrar dichos alimentos.

Además, la senadora por Atacama sostuvo que los cambios al reglamento pueden afectar gravemente la equidad en el acceso a una alimentación nutritiva y segura.

“El tema lo hemos conversado con la presidenta de la CUT de Atacama, que también pertenece a Junji y el protocolo de alimentación inclusiva se hizo sin la participación de los principales actores. Pero la realidad es que a pesar que el gobierno se autodefine como gobierno ciudadano, no escucha a los gremios”, añadió la representante de Atacama.

En la misma línea, Provoste indicó que “que en la ley de presupuesto existen recursos expresamente destinados a Junaeb para cubrir las necesidades alimentarias especiales, incluidas las alergias alimentarias, por tanto, no se justifica que deriven a las familias esa responsabilidad«.

Para Provoste, la alternativa que le presenta la Subsecretaria de Educación Parvularia a las familias «no solo es una medida regresiva, sino que también significa un retroceso en los estándares de seguridad alimentaria y de proyección a la infancia«.

Por ello, la parlamentaria valoro que “la Comisión de Educación del Senado, haya oficiado a la Subsecretaría de Educación Parvularia, a la vicepresidente de la Junji, al director ejecutivo de la Fundación Integra y a la directora nacional de Junaeb para conocer los antecedentes que tuvieron a la vista para implementar estos protocolos y definir una jornada de la comisión para recibir a los gremios y a la subsecretaria, ya que fue incapaz de sentar a los gremios».