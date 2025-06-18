Figura de Roja Sub 20: "El castigo fue muy drástico, quiero estar en el Mundial"

Falta poco más de tres meses para el inicio del Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile, donde la Roja buscará realizar una gran participación.

Eso sí, el combinado juvenil tiene en incertidumbre la presencia de Iván Román, una de las figuras del elenco que adiestra Nicolás Córdova, debido a una dura sanción de tres partidos que recibió por parte de la Conmebol en el último Sudamericano. Por eso, se perdería todos los duelos de la fase de grupos de la cita planetaria.

Frente a ese complejo panorama, el zaguero reconoció en conversación con TNT Sports: «Cometí un error en el Sudamericano, insulté a alguien entrando al camarín, pero siento que el castigo fue muy drástico. El informe lo hicieron los delegados de partidos».

«Tenemos un microciclo que empieza el lunes 23 de junio. Yo justo estaré de vacaciones, así que hablé con Atlético Mineiro para poder estar en la Selección. Obviamente yo quiero estar en el Mundial», añadió.

Además, Román se refirió a la primera experiencia con la Roja adulta en los partidos contra Argentina y Bolivia por las Clasificatorias, aunque no jugó: «Era mi primera vez en la Selección adulta, así que tenía que entrar en confianza con el grupo. Estar con los jugadores grandes, como Alexis Sánchez, es un sueño, pero yo quería aportar, quería jugar».

«Alexis fue el jugador que más me llamó la atención. Con Arturo Vidal no estuve mucho tiempo, porque él se fue tras la expulsión ante Argentina. Yo no hablaba mucho, solo escuchaba lo que decían todos», sentenció el defensa.