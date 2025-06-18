Garin avanzó a cuartos del Challenger de Poznan y se acerca a volver al top 100

Nuevo triunfo para Cristian Garin (116° del ranking ATP) a nivel Challenger. El chileno ya está en los cuartos de final de Poznan, en Polonia, y ya lleva 15 victorias en los últimos 16 partidos en la categoría.

Eso sí, a diferencia de su debut, donde arrolló al ruso Alexey Vatutin (335°), esta vez el «Tanque» sacó adelante un duro cotejo ante el indio Sumit Nagal (300°). Fue un 6-4, 3-6 y 6-4 para el nacional, primer cabeza de serie del certamen, en dos horas y 30 minutos.

En el primer set, los dos se quebraron en el tercer y cuarto game, respectivamente, pero el criollo volvió a romper el servicio de su rival en el quinto, y esa ruptura le permitió quedarse con la manga.

En el segundo episodio ambos se quebraron de entrada en el primer y segundo game, pero esta vez fue Nagal quien se quedó con el parcial tras conseguir un rompimiento en el sexto juego.

Parecía que el partido se le iba al nacido en Arica, porque en el capítulo final entregó su saque de entrada en el primer game. Sin embargo, reaccionó de inmediato con una ruptura en el siguiente. Y cuando parecía que todo se encaminaba a un tiebreak, «Gago» logró justo un break en el décimo, con una notable devolución ganadora de derecha, para sentenciar la victoria.

Con este triunfo, Garin se acerca al top 100, pues está escalando de momento al casillero 109 en el ranking en vivo, muy cerca de su compatriota Tomás Barrios, quien está 107°.

En cuartos de final, el «Tanque» enfrentará al ganador de la llave entre dos jugadores provenientes de la qualy, como son los jóvenes checos Maxim Mrva (558°) y Martin Krumich (520°).