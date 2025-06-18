Guerra en Medio Oriente se agudiza: "Algo grande va a pasar"

La guerra entre Irán e Israel continúa intensificándose. En las últimas horas, las amenazas cruzadas no han hecho más que aumentar y todo indica que se aproxima un nuevo punto de inflexión. Tanto el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como el presidente estadounidense Donald Trump han coincidido en que “algo grande va a pasar”.

En el sexto día de guerra, el líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei publicó en redes sociales un mensaje directo: “La batalla comienza”. Poco antes, Trump se refirió a él como “un blanco fácil” que “no sería eliminado, al menos por ahora” y exigió la “rendición incondicional” de Irán.

Esa misma noche, ayer martes, el ayatolá prometió que sería una jornada que “la humanidad recordaría por siglos”. Aunque Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra territorio israelí, lo cierto es que fue de menor intensidad que en días anteriores y la mayoría fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí.

Al mismo tiempo, Donald Trump aseguró que Israel tenía “control total del espacio aéreo iraní”. Esa afirmación se materializó con una serie de bombardeos sobre diversas instalaciones militares, incluyendo puntos en los alrededores e incluso dentro de Teherán. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, se trató de un ataque masivo sobre objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

Más de 50 aviones de combate participaron en esta ofensiva, atacando instalaciones de producción de centrifugadoras, fábricas de componentes de misiles y centros de ensamblaje de sistemas antiaéreos. El portavoz militar israelí describió esta operación como “sin precedentes a escala mundial” y señaló que, desde el inicio de la escalada, Israel ha atacado más de mil 100 objetivos militares y nucleares en territorio iraní.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber derribado un dron israelí y mantener el control del espacio aéreo de su adversario. También informaron que misiles Fatah lograron penetrar búnkeres estratégicos, aunque no hay reportes de aquello.

Por su lado, Israel dice mantener coordinación con varios países, aunque sin detallar cuáles. Sin embargo, si esa coordinación se tradujera en participación directa, podría marcar una nueva etapa del conflicto.

Desde Moscú, el gobierno ruso advirtió que una ayuda militar directa de Estados Unidos a Israel podría desestabilizar radicalmente toda la región. Rusia, históricamente aliada de Irán, atraviesa ahora sus propias dificultades con la guerra en Ucrania, lo que hace poco probable una intervención directa del Kremlin para apoyar a Teherán.

La tensión sigue creciendo. Alemania alertó sobre el riesgo de arrastrar a otros países al conflicto. Francia pidió a sus ciudadanos en Irán mantenerse alejados de Teherán. China organizó un vuelo humanitario para evacuar a sus nacionales desde Irán e Israel, mientras que Estados Unidos cerró su embajada en Israel.

Y así llegamos a esta mañana de miércoles. La noche prometida por Jamenei como histórica no lo fue, pero eso no significa que el conflicto haya terminado.

Al contrario: Trump afirmó que Irán “quiere negociar”, pero en la misma intervención advirtió que “algo grande va a pasar esta semana” y que había autorizado a Netanyahu a “seguir adelante”, despidiéndose con un irónico “buena suerte, Jamenei”.

Luego, en otra intervención el mandatario republicano aseguro que su paciencia se agoto y al ser cuestionado sobre si atacará Irán respondió de manera ambigua: “Puede que lo haga, puede que no”.

Instantes después, se reportó el corte total de internet en Irán y nuevos bombardeos israelíes en Karaj, específicamente en la base iraní de Meysami. Explosiones también se oyeron nuevamente en Teherán.

CNN confirmó que Estados Unidos desplegó un tercer portaaviones frente a las costas israelíes y aviones KC-135R norteamericanos sobrevuelan la región. La participación estadounidense ya es prácticamente un hecho. El Reino Unido, por su parte, evalúa también unirse militarmente si Trump decide escalar el conflicto.

Todo esto marca el punto más álgido desde que Israel lanzó su operación “León Ascendente” y que Irán respondió con su contraofensiva “Promesa Verdadera 3”. Según fuentes regionales, Irán advirtió que atacará bases estadounidenses si estas se unen a Israel.

La Guardia Revolucionaria emitió un nuevo comunicado alertando a los habitantes de Haifa que evacuen ante la inminencia de un ataque con misiles hipersónicos. Como respuesta, la embajada estadounidense en Israel anunció vuelos y cruceros para evacuar a sus ciudadanos.

En el plano geopolítico, Turquía ha estado buscando posicionarse como una potencia regional y así es que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no ha dudado en pronunciarse sobre el conflicto. Afirmó está mañana, que Netanyahu “ha superado con creces al tirano de Hitler en el crimen de genocidio” y defendió el derecho de Irán a reaccionar frente al “terrorismo de Estado israelí”.

Aunque este apoyo es diplomático, es realmente difícil que se transforme en un apoyo militar, que es lo que necesita realmente ahora el régimen iraní.

Se ha estado difundiendo por redes sociales videos que muestran el lanzamiento de misiles hipersónicos desde Irán hacía Israel, horas después de que la guardia revolucionaría llamara a evacuar Haifa. Al mismo tiempo, canales israelíes afirman que todos los misiles fueron interceptados

Posteriormente, en horas de está tarde las sedes de la televisión estatal iraní en Teherán fueron nuevamente bombardeados y la señal de televisión fue hackeada mostrando las protestas de Mahsa Amini (la joven iraní que fue arrestada y asesinada por la policía islámica en Irán por no usar correctamente su hiyab en 2022, y que provoco una oleada de manifestaciones por las libertades de las mujeres), llamando al «pueblo iraní a salir las calles en protesta contra el régimen».

Lo cierto es que todo análisis se vuelve rápidamente obsoleto. No solo por los constantes cambios en el terreno, sino también por lo impredecible que se ha vuelto la conducta del presidente Trump.

Hay algo claro: el plan de Netanyahu no parece limitarse a detener el programa nuclear iraní, sino a provocar un cambio de régimen en Teherán. Y está cada vez más cerca de convencer a Estados Unidos para que se una de forma definitiva en esa cruzada.

Pero un golpe decisivo requiere dañar profundamente Fordow, la segunda instalación nuclear más grande y más protegida de Irán. Este complejo está escondido bajo una montaña y se cree que allí se almacena gran parte del uranio enriquecido.

Israel, sin embargo, no cuenta con bombas antibúnker capaces de destruirlo. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sí: las bombas MOP, de más de 13 toneladas. Aun así, expertos señalan que serían necesarios múltiples ataques durante varios días para lograr un daño serio.

El exfuncionario estadounidense Richard Nephew lo explicó con claridad: si Netanyahu quiere eliminar el programa nuclear, necesitará que Trump termine el trabajo.

Ahora, si el régimen iraní cae, lo que sigue es aún más incierto. ¿Buscarán Israel y Estados Unidos expandir su influencia en una Irán post Jamenei? ¿Cómo reaccionará el resto de la región?

Por ahora, los aliados más cercanos al régimen, como Hezbollah, no se han movido. Y aunque los hutíes en Yemen han intentado ayudar, su capacidad de respuesta es limitada.

Rusia, debilitada, parece más reticente que dispuesta a actuar. China, aunque con intereses estratégicos en Irán y el estrecho de Ormuz, mantiene su estilo reservado, ni siquiera un cambio de régimen parecería empujarla a intervenir.

En resumen, aunque todo parece indicar que el régimen del ayatolá enfrenta su momento más crítico, aún quedan muchas incógnitas abiertas. Jamenei ha prometido una “sorpresa que nadie espera”.

Habrá que ver si es solo retórica… o si aún hay una carta bajo la manga que pueda cambiar el curso de esta guerra.