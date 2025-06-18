La capital vivió la mañana más fría del año: Mideso entrega kits de abrigos a personas en situación de calle

Este miércoles Santiago vivió la mañana más fría del 2025, con temperaturas bajo cero, según la Dirección Meteorológica de Chile. La ola polar dejó heladas intensas en varias comunas de la capital, agravando el peligro para personas en situación de calle.

Por lo anterior, en el marco del Plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social —iniciativa para proteger a las personas en situación de calle durante la época invernal, ofreciendo alternativas de alojamiento y atención en la vía pública—, la ministra de la cartera, Javiera Toro, y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, dieron a conocer los kits de abrigo que se entregarán a las personas en situación de calle a través de los operativos en terreno y la atención que entrega la ruta médica que recorre la ciudad, ambos en el marco de la implementación del Código Azul.

Recodemos que el Código Azul es parte del Plan Protege Calle y busca resguardar la vida de las personas en situación de calle, especialmente en los días de condiciones invernales severas, es decir, cuando se cumplen algunas de las siguientes características:

Temperatura igual o inferior a 0°.

Temperatura igual o inferior a 5° junto con pronóstico de precipitaciones, nevadas o agua-nieve.

La ministra de Desarrollo Social detalló que durante todo el año «tenemos dispositivos que están instalados, hospedería, apoyos psicosociales, apoyo para la superación de la situación de calle que se refuerzan durante el invierno, con albergues, con rutas sociales y rutas médicas».

Además, la secretaria de Estado enfatizó en que varias regiones del país se encuentran bajo el Código Azul e hizo un llamado a la población: «Si identificamos, vemos a alguien en situación de calle que está pasando especial riesgo por el frío, por las precipitaciones, nosotros podemos salvar una vía llamando al call center 800-104-777 opción cero».

«Tenemos rutas que entregan alimentación, abrigo, artículos de higiene y también orientación y apoyo para el traslado de personas al albergue y también existen rutas médicas que entregan justamente ese apoyo de salud y evidentemente los casos de mayor riesgo a la salud y la vida el apoyo al traslado a un centro asistencial. Nosotros tenemos una oferta permanente que se refuerza durante el invierno y que además en casos que sea necesario se abren albergues de emergencia», puntualizó la secretaria de Estado.

Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, dio a conocer que se logra llegar a las personas que están pernoctando en la calle a través de rutas y donde se entrega un equipamiento de emergencia y se le ofrece a la persona un traslado a un albergue.

Gallegos destacó la importancia de las rutas médicas en el Plan Protege la Calle: «Recorren diferentes puntos de calles que también son derivados a partir de la central de coordinación de los llamados que realiza la ciudadanía. Por ejemplo, nos contaba el equipo que la noche anterior se habían encontrado con una persona mayor que se encontraba en una situación delicada y por tanto se trasladó inmediatamente a un albergue donde pudo ser protegido, también recibir atenciones de primera línea».

«Cabe señalar que en el caso también de que esta ruta médica considere o encuentre que una persona está en una situación delicada de salud, también tenemos activada la vinculación con la red de salud asistencial», complementó Gallegos.

Gallegos afirmó que la ocupación de camas la noche del 17 de junio fue de un 94.9%. «Nosotros tenemos 67 albergues, estos son más de mil 200 camas, y con estos datos también vamos a proceder a evaluar la apertura de nuevos albergues en algunas regiones o comunas, en las cuales se necesita amplificar la capacidad», agregó.

Finalmente, la subsecretaria repitió el llamado a la ciudadanía a comunicarse al 800-104-777, opción cero si ven una persona en situación de calle.

«Su llamado puede salvar una vida (…). Hoy está bajando la temperatura, y muchos de nosotros estamos calentitos en nuestras casas, con un tecito, pero esa no es la realidad. Entonces, cuando baja la temperatura, tiene que subir la empatía, y necesitamos de la colaboración de la ciudadanía para el éxito del Plan de Invierno de este año», enfatizó.