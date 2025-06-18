La oportunidad de “diversificar las relaciones internacionales” que se le abre a Chile en los BRICS

Una positiva valoración en el oficialismo y críticas desde sectores republicanos y afines provocó, en general, el anuncio de la participación del Presidente Gabriel Boric en la Cumbre del grupo BRICS el próximo 6 y 7 de julio en Río de Janeiro. Por un lado se cuestionó que el Mandatario participe en una reunión con países como Rusia o Irán, mientras que desde otra perspectiva se valoró la posibilidad de diversificar las relaciones económicas.

Específicamente, desde Presidencia resaltaron que la participación del Jefe de Estado permitirá “promover una oportunidad para seguir consolidando al país en la escena internacional, posicionándose como un actor relevante en temas de cooperación económica, política y social a nivel global”.

A su vez, aclararon que participará de sesiones oficiales y sostendrá reuniones bilaterales con jefes de Estado presentes en la instancia, donde además Boric reafirmaría la posición de Chile de no tomar posición en la polarización actual del mundo, sino que diversificar las relaciones con los distintos polos.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Instituto de Estudios Internacionales, Andrés Borquez, valoró la ventana que se le abre al país el participar en esta instancia. “Es un paso más que va en la línea de Chile de diversificar sus relaciones internacionales, y también de mantener un espíritu de multipermanencia, es decir, que Chile participe en todos los espacios que tiene donde puede promover y proteger sus intereses”, comenzó destacando el coordinador del Magíster en Estudios Asiáticos.

El experto recordó que el Presidente Gabriel Boric ya ha participado de otras instancias similares, como la cumbre del G20 el año pasado como país invitado, donde “participan países emergentes y desarrollados. En esa línea, se busca diversificar activamente los espacios de diálogo, de búsqueda de consensos internacionales y también de aprovechar de hacer agendas bilaterales con los participantes”.

Para Andrés Borquez es importante la presencia del país activamente en foros donde se involucren economías emergentes. “Reflejan una oportunidad para que Chile dialogue con otras economías que están avanzando, que están creciendo, que tienen mayor participación en la economía mundial”, señaló, dando de ejemplo la relación que ha sostenido el país con la India, miembro permanente de los BRICS.

“Los BRICS también nos permiten tener mayor frecuencia a la hora de dialogar, por ejemplo, con países que son importantes para nuestros intereses como Indonesia. También con otros socios, otros miembros asociados como Vietnam, Tailandia, países de África que también son relevantes para nuestros intereses”, recalcó.

No obstante, también se refirió al resquemor de la realización de esta cumbre en medio del conflicto armado en Medio Oriente entre Israel e Irán, este último con participación como invitado en los BRICS. “Si bien es probable que este tema salga en la agenda, no creo que sea determinante en este tipo de espacios, porque es un foro principalmente económico”, apuntó Borquez.

“Entonces discuten temas financieros, de las finanzas internacionales, de temas de comercio”, prosiguió, aclarando además que lo mejor para Chile en este escenario es que “priorice sus intereses”. “Estamos en un mundo cada vez más multipolar, o en un mundo que ya no refleja el liberalismo institucional como estábamos acostumbrados. Entonces, Chile tiene que tener capacidad de adaptarse y participar en espacios donde hay mayor diversidad y pluralismo”, reflexionó el experto.

Visiones encontradas en el mundo político

En las últimas horas se levantaron voces tanto a favor como en contra de la participación del Presidente Boric en esta instancia que reúne a países como Brasil, Rusia y China. El diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, valoró la posibilidad de comercializar con dichas potencias.

“En términos comerciales, Chile es un pequeño país, y la única manera de crecer, y así ha sido entendido transversalmente, es a través de las relaciones con otros países, a través de los acuerdos comerciales”, comentó.

Resaltando además la relevancia de Brasil como socio estratégico en la región, el parlamentario oficialista afirmó que el Presidente Boric “está cumpliendo con un deber real, precisamente de sostener vínculos comerciales. Es algo provechoso para Chile”.

Su par de la comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto (PPD), no se mostró a favor de la participación del presidente en la instancia, debido a la incertidumbre mundial por los conflictos en Medio Oriente e hizo un llamado a la prudencia.

“Todavía no sabemos cómo esto va a terminar, y donde todavía no sabemos cómo se va a reconfigurar el mapa geopolítico a nivel mundial. Y desde esa perspectiva, me parece que Chile tiene que ser muy prudente, tiene que tener una posición equidistante respecto de ambas potencias y ambos núcleos de poder hegemónico porque tiene relaciones políticas, comerciales, económicas, sociales, diplomáticas con ambos lados”, manifestó.

Mientras que el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, hizo énfasis en que el Presidente Boric “asiste a los BRICS como país invitado por la presidencia temporal que tiene el presidente Lula de Brasil”.

“Es una reunión muy importante, de un bloque donde hay países con los cuáles Chile ya tiene relaciones bilaterales en distintas materias. Y más en un contexto de vulnerabilidad, de incertidumbre a nivel internacional, las crisis provocadas por el gobierno del presidente Trump, el escenario de guerras internacionales, hace imprescindible que Chile tenga también que diversificar sus relaciones a nivel internacional”, expuso.

Una postura más crítica tuvo el senador Rojo Edwards, también de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quién cuestionó que en los BRICS participe como invitado Irán, en medio del conflicto con Israel, y pidió al Presidente Boric no asistir.

“Me parece altamente inconveniente para los intereses de Chile que el Presidente Boric participe en estas circunstancias de guerra entre Israel e Irán en la cumbre que incluye, entre otros países, a Irán. Creo que la representación y el de la defensa de los intereses permanentes de Chile no se condicen con esa participación del BRICS”, sentenció el parlamentario opositor.