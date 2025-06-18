Manuel Antonio Garretón advierte al oficialismo: "Está en juego la posibilidad de continuar el proceso de cambios"

A 10 días de las elecciones primarias en las que se enfrentarán los candidatos presidenciales del oficialismo, la tensión entre el Frente Amplio y Socialismo Democrático ha marcado la campaña. Por un lado, las declaraciones de personeros del Partido Socialista contra Gonzalo Winter y, por otro, la incomodidad que generó la franja del propio candidato frenteamplista dentro de la alianza oficialista.

Una vez terminas las votaciones primarias, quedará carrera por delante y lo que se juega es fundamental para el mundo político. El sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, Manuel Antonio Garretón, aseguró que tiene que ver con la posibilidad o no de cambios en el país.

“Lo que está en juego en el país en estas elecciones es la contención, supresión, eliminación de las posibilidades de cambio y transformación hacia una sociedad de mayores oportunidades para todos, de mayor igualdad, crecimiento, que es en el fondo la propuesta de las distintas derechas”, explicó en conversación con la primera edición de Radioanalisis.

Por el lado del oficialismo, agregó que está “la posibilidad de generar aquellos elementos fundamentales que permitan continuar un proceso de cambio y de transformación de acuerdo a las necesidades, a las nuevas realidades de la sociedad ,que es lo que ha iniciado con toda la oposición en su contra el gobierno de (Gabriel) Boric, eso es lo que está en juego”.

Respecto a la campaña de primarias presidenciales, el también académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, sostuvo que el proceso ha mostrado elementos positivos, como el hecho en sí de que exista una primaria con “cuatro muy buenos candidatos, todos ellos y ellas capaces de ser Presidentes de la República, con programas que vale la pena considerar, pero que yo creo que ha tenido un estilo y problemas que la pueden dañar en el futuro”.

Destacó que los cuatro aspirantes a La Moneda están pensando en un proyecto común. Si bien aseguró que es normal que en este periodo los aspirantes marquen sus diferencias, cuestionó la forma en que lo han hecho: “No lo hagan sobre la base de la crítica al otro por lo que en otra época pasó, que discutan programas o proyectos en los distintos puntos que cada uno enfatiza”.

En ese sentido, opinó que los abanderados no debería referirse ni la década de los 90, ni poner nota al gobierno actual.

“Si bien los candidatos y candidatos han estado, a mi juicio, bastante a la altura, yo creo que es una campaña tiene muchos defectos. Por ejemplo, poner el tema central de los gobiernos anteriores y criticarlos no es lo que el país espera, no es lo que la gente espera que se discuta”, mencionó.

Calificó lo anterior como “un error profundo, porque al día siguiente si cumplen la promesa y la van a cumplir, tienen que estar totalmente alineados en torno a una candidatura”.

“Además, creo que es un error muy grande, por ejemplo, tener asesores o asesoras que si bien no están en el comando dicen que el Frente Amplio convirtió el país en un infierno, es una locura, es un error muy grave”, enfatizó y agregó que ambos hechos son “errores que no son aceptables”.