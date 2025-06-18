Música, sabor y tradición: así conmemorará Quinta Normal el Día de los Pueblos Indígenas

Este jueves 19 de junio, víspera de feriado, la comuna de Quinta Normal te invita a una jornada especial para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. A partir de las 18:00 horas, con acceso completamente liberado en la Casona Dubois, podrás sumergirte en la rica cultura de nuestros pueblos originarios a través de la música, las comidas tradicionales y las artesanías.

La cartelera musical promete una tarde inolvidable. Contaremos con la presencia del cantautor mapuche Ketrafe, oriundo de Nueva Imperial y actual residente de Quinta Normal, quien compartirá su propuesta artística. Desde Rapa Nui, el evento vibrará con la presentación de “Hauha’a Tupuna, Riquezas Ancestrales”, un espectáculo que te transportará con la profundidad cultural de la isla. El cierre musical estará a cargo de Arak Pacha, un conjunto con más de 45 años de trayectoria en el país, que animará la jornada con sus músicas y bailes ancestrales.

La Casona Dubois, ubicada en Radal 1693, ofrecerá un ambiente familiar y acogedor. Habrá zonas de calefacción, exhibición de cortometrajes y diversas actividades pensadas para grandes y chicos. La entrada es gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada, así que la recomendación es que llegues temprano para asegurar tu lugar en esta celebración cultural.

¿Por qué celebramos el Día Nacional de los Pueblos Indígenas?

Esta importante conmemoración coincide con el We Tripantu, la tradicional celebración del Año Nuevo Mapuche. Este evento ancestral tiene un profundo significado: marca el solsticio de invierno austral, que en el hemisferio sur es el día más corto del año.

El We Tripantu simboliza el fin de un ciclo anual y el inicio de uno nuevo. Representa la renovación de la naturaleza y, con ella, la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. En Chile, esta fecha ha sido reconocida oficialmente como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, convirtiéndose en un momento crucial para valorar, visibilizar y honrar la diversidad cultural y el inmenso legado de las comunidades ancestrales que forman parte fundamental de nuestra identidad nacional.