Raúl Aliaga, segundo vicepresidente de la SCD: "Sin la radio y sin un público nosotros no existimos"

Los últimos días han sido motivo de celebración para Radio Universidad de Chile. Esto, luego de que nuestro medio fuera galardonado por segundo año consecutivo por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) con el Premio Radio Fundamental de la Música Chilena, y que destaca a las diversas emisoras que tienen un alto porcentaje de artistas nacionales en sus parrillas programáticas.

Un reconocimiento que, en palabras del músico y segundo vicepresidente de la entidad, Raúl Aliaga, fue creado con el objetivo de «incentivar la difusión de la música nacional a través de estos medios de comunicación tan importantes que llegan, realmente, a todos los hogares».

Sin embargo, el percusionista de la emblemática banda Congreso igualmente definió como «dramático» el hecho de que deba existir una ley que incentive la rotación radial de la música nacional. «Por eso, este reconocimiento es para incentivar la difusión de nuestros creadores, y que cumplen con un objetivo fundamental, que es crear una plataforma y un sistema de lo que muchos no quieren hablar, pero que es una industria», afirmó Aliaga.

«La industria creativa tiene, realmente, una motivación y una necesidad de generar un estándar de calidad de vida para los artistas de este país. Y la radio, en ese sentido, es fundamental en su programación y en incentivar realmente esta potencia de lo que significa generar y transmitir a los nuevos artistas, a las nuevas generaciones. Y que a toda la sociedad chilena nos da como objetivo una identidad y una proyección internacional», desarrolló el músico.

Por eso, y respecto a la legislación del 20% de música chilena en las radios, explicó que se trata de una norma que moviliza a todo el ecosistema que rodea al arte: «Creo que tenemos que verlo como país. Corea, Estados Unidos, Inglaterra, México, son potencias mundiales que generan una industria que está relacionada con el derecho de autor. Cada vez que se pasa música a través de los medios, se están generando derechos que en su gran mayoría, al tocar música extranjera, se está yendo fuera de Chile«.

«Si nosotros tomáramos conciencia realmente de lo que se genera y lo que se va de Chile en términos económicos por derecho de autor, nos daríamos cuenta que no estamos haciendo bien la pega. Por eso siempre hablo del círculo virtuoso: la música no es solo la música y el músico, el autor, el compositor, sino que detrás hay escuelas de música, un luthier o gente que hace instrumentos, tiendas, estudios de grabación, ingenieros de sonido, escenarios, iluminación», sumó Aliaga.

«Una cantidad de personas que están circulando frente al motor de una industria creativa que nos incentiva y nos tiene que potenciar, realmente, hacia el desarrollo de una bien llamada industria creativa, sobre la cual estamos, en general y hasta el momento, dentro de un concepto más asistencialista que de una viabilidad objetiva en nuestro trabajo, que es muy profesional. Hay gente muy importante que ha salido, inclusive tenemos gente reconocida mundialmente dentro del campo de la música», sentenció.

«Chile es una potencia y un motor creativo a nivel reconocido a nivel latinoamericano en estos momentos. En el mundo, el 40% de la música es anglo y el 60% está siendo latina. O sea, somos un motor, una real fuerza de trabajo y de creación que hay que incentivar, y estamos todos metidos, la radio fundamentalmente. Sin la radio nosotros no existimos, sin un público tampoco. Eso es lo importante y lo que hay que incentivar. Y es muy importante que de una vez por todas el Estado de Chile se haga cargo de fiscalizar. No es nuestra intención, pero se debe fiscalizar a las radios y a los medios que realmente no cumplen con este mínimo. De 10 temas, dos deberían ser de música nacional, eso es lo que pedimos», concluyó el artista.