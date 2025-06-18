Respaldo a Israel y un tibio apoyo a Ucrania: los acuerdos que marcaron la cumbre del G7

Una accidentada cumbre que no cumplió con las expectativas. Así se podría describir el reciente encuentro entre los líderes del G7, que se suponía, debía generar acuerdos sobre temas como los aranceles de Estados Unidos, la guerra en Ucrania y la situación en Gaza, pero finalmente se vio eclipsado por el conflicto entre Israel e Irán.

La cita, en la que participaron los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón, se vio marcada por la salida anticipada del presidente Donald Trump, quien aseguró, que se fue para monitorear la situación en Medio Oriente y eventualmente, buscar una salida al conflicto.

El G7, que tuvo lugar en la región de Alberta, Canadá, concluyó con una conferencia de prensa del primer ministro de ese país, Mark Carney, que de todas maneras, destacó los acuerdos que se lograron en materia de protección de minerales críticos, inteligencia artificial y crimen transnacional.

Debido a la negativa de Estados Unidos, no existió una declaración conjunta de los líderes del G7 respecto a Ucrania. Sin embargo, Carney relevó una serie de medidas que se tomarán al respecto.

“Junto con nuestros socios internacionales, estamos lanzando un nuevo e importante paquete de sanciones contra individuos, contra empresas, contra buques como la Flota Sombra, para ejercer la máxima presión sobre Rusia. También, estamos enviando más de dos mil millones de dólares en fondos para drones, municiones y vehículos blindados, con el objetivo de ayudar a los ucranianos a defender su territorio”, dijo Carney.

La única declaración conjunta que se logró en esta cumbre tuvo que ver, precisamente, con Israel e Irán. El lunes en la noche se publicó un texto donde los mandatarios recalcaron que Irán “nunca podrá tener un arma nuclear”. Además, pidieron una “desescalada de las hostilidades en Medio Oriente, incluyendo un alto al fuego en Gaza».

Esta declaración va en la línea de lo señalado por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que iniciado los encuentros del G7, expresó un claro rechazo al hecho de que Irán cuente con armas nucleares.

Este martes, Merz incluso fue más allá, agradeciendo a Israel por su acción en Irán e indicando que “Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros”. En esa misma línea, el canciller de Alemania apuntó a que “sería bueno que este gobierno iraní deje de tener influencia en el país”.

“Hay una gran cantidad de personas que han querido librarse del yugo de este gobierno desde hace tiempo. Estamos lidiando con un régimen terrorista, interna y externamente, y sería bueno que este régimen llegue a su fin”, afirmó.

En conversación con el programa de nuestra emisora, Política en Vivo, el analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, se refirió al papel que estarían jugando los países de la OTAN, para apoyar a Israel en este conflicto.

De acuerdo al experto, Alemania en particular, estaría ayudando con recursos armamentísticos a Israel, pese a que públicamente, el ministro de Defensa del país europeo, Boris Pistorius, ha negado un involucramiento así de directo en el conflicto.

“Reino Unido, Francia y Alemania estarían prestando apoyo. Alemania estaría brindando apoyo directo a Israel, lo que es en extremo complejo”, opinó.

“Hay una información de que hay un avión de abastecimiento alemán al que se le quedó el micrófono abierto y fue detectado. Están apoyando, sabían perfectamente”, insistió.

Cabe mencionar que en la cumbre del G7 no todo fue un respaldo irrestricto a la acción de Israel en Irán. Pese a que firmó la declaración conjunta, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se distanció de la posición de otros mandatarios. “El mayor error en este momento sería buscar un cambio de régimen en Irán por medios militares. Eso llevaría al caos ”, estimó.