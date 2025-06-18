Senado aprobó prórroga: casi 4 años de estado de emergencia en la macrozona sur

Con 35 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la sala del Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La Cámara de Diputados también aprobó la medida.

Previo a la votación en el Senado, las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública sesionaron en secreto para conocer por parte del Ejecutivo y de los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, el estado de la situación en la denominada macrozona sur.

Durante su intervención en la sala, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a dicha sesión y explicó que, si bien todos los indicadores han ido a la baja, persisten grupos que se reorganizan en la zona.

En la misma línea se manifestó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien aclaró algunas inquietudes de las y los parlamentarios.

En el debate hubo coincidencia en que la medida ha permitido disminuir los hechos de violencia y de alta connotación, pero se advirtió que en el último mes se han producido al menos 5 atentados en la macrozona, lo que hace necesario mantener esta medida.

Los senadores señalaron que el estado de excepción constitucional ha cumplido importantes objetivos y que no pueden repetirse los atentados incendiarios ni los problemas de seguridad en la principal ruta del país.

No obstante, hubo advertencias sobre la prolongación de casi 4 años de esta medida y la necesidad de no normalizar su aplicación, llamando a avanzar en una solución al conflicto en la macrozona sur.

En tal sentido, algunos hicieron un llamado a considerar el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que contó con la participación de la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Francisco Huenchumilla, con el propósito de asesorar al presidente para una solución de largo plazo a la problemática territorial en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Asimismo, las y los senadores valoraron que se retomaran las sesiones de las comisiones de Defensa y Seguridad Pública antes de renovar el estado de excepción, pues ello permite conocer en detalle las medidas implementadas.