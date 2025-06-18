Tensión Socialismo Democrático-PC: "autocomplacencia" por seguridad enfrenta nuevamente a Tohá con Jara

A una semana de que termine oficialmente la campaña de cara a las primarias presidenciales del próximo 29 de junio, se mantiene la tensión entre el Socialismo Democrático y el Partido Comunista, fuerzas que, respectivamente, respaldan a las candidatas Carolina Tohá y Jeannette Jara.

Posterior al debate que se desarrolló esta mañana en Radio Cooperativa, la abanderada comunista dijo sentirse “triste” luego de conocer la minuta, supuestamente ordenada desde el comando de Tohá para emprender una arremetida en contra del PC, poniendo énfasis en que de ganar Jara se facilitaría el triunfo de la derecha.

Consultada al respecto, Carolina Tohá desdramatizó el contenido de dicho documento. «Minutas e insumos en las campañas hay muchos y esa es una que da una serie de orientaciones que no me parece que tengan nada de dramático«, respondió.

En el marco del debate, además, se dio un nuevo cruce a raíz de seguridad portuaria entre ambas abanderadas. Jara cuestionó si instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas cuentan actualmente con todas las herramientas para una mayor fiscalización y, en esa línea, calificó como “autocomplaciente” la actitud de Carolina Tohá respecto a su gestión en la cartera de Interior y Seguridad Pública. Algo que para Tohá no fue “aceptable”.

Jara sostuvo que: «Yo valoro lo que se ha hecho. El tema es que estamos pensando lo que tenemos que gobernar para el futuro. Claro. Pero me preocupa el tono autocomplaciente. La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto, no estaríamos teniendo esta conversación y lo más complejo es que la población no estaría en la situación en la que se siente con los datos que hay y con la situación en la que estamos. Yo me pregunto, ¿el escáner de Colchane está funcionando? Sería bueno saberlo».

«Perdón, no. Esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo no me parece aceptable», dijo Tohá. «Es que no es la pega, es tu actitud, Carolina«, retrucó Jara.

A lo anterior, de forma más extendida, la exministra del Interior defendió que «no es una actitud autocomplaciente, es una actitud responsable, que no se pare aquí igual que si fuéramos personas que venimos de la oposición, hablar de ‘hay que’, ‘hay que’. Uno habla de la política como un proceso en que se va construyendo (…) porque no se trata de decir ‘se debería, habría’, porque uno cuando es gobierno tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho. Si no, es poco creíble».

Abordando este debate, el diputado y vicepresidente socialista, Raúl Leiva, uno de los voceros de Tohá, respaldó la postura de la exministra del Interior señalando que: «Los proyectos de ley en materia de seguridad, Ley Contra el Crimen Organizado, Ley Antiterrorista, Ley Naín Retamal, Ley de Usurpaciones, ley de robo de madera, siempre en la comisión tuvimos el voto y también en la Sala en contra de parte del Partido comunista. Por consiguiente, lo ha planteado Carolina Tohá, cada vez que se tocan temas de seguridad tiene que ser con sentido de Estado y siempre hay un costo que pagar».

«En este caso, el socialismo democrático nos ha tocado asumir el aprobar leyes en materia de seguridad, que es la principal prioridad de la ciudadanía, y no contamos ni con el apoyo ni con el voto de las diputadas y diputados del Partido Comunista«, sostuvo.

En tanto, el diputado PPD, Raúl Soto, dijo tener la mejor opinión de Jeannette Jara, pero que en «este momento político lo que necesita el progresismo es una candidata que convoque mayoría para frenar el avance de la derecha y ese dique de contención hoy día lo logra construir Carolina Tohá. Si ella gana y todo el resto del progresismo se suma, vamos a tener una fuerza lo suficientemente robusta, no solamente para ser competitivo, sino que no me cabe ninguna duda que para pasar a segunda vuelta».