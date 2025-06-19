Andrés Giordano (FA) valora alza del sueldo mínimo: "Logra cubrir la línea de la pobreza familiar promedio"

Durante la jornada del 18 de junio, y por unanimidad, el Senado respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las divergencia suscitadas entre ambas Cámaras, durante la tramitación del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar, entre otras modificaciones. Además, se decidió la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las trabajadoras y los trabajadores.

El proyecto establece que el ingreso mínimo mensual, a contar del 1 de mayo de 2025, se eleva a $529 mil pesos para las y los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta 65 años. Luego, a partir del 1 de enero de 2026, para los trabajadores referidos ascenderá a $539.000.

Por otro parte, se decidió la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las trabajadoras y los trabajadores, instancia que tiene por objetivo realizar estudios relacionados con el sueldo mínimo y calidad de vida, especificando que no generará costos adicionales al Estado, y sus miembros participarán ad honorem (sin remuneración).

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Andrés Giordano (FA), valoró el alza del sueldo mínimo catalogando como un «aumento histórico».

«Hay que poner este alza en el contexto de lo que han significado los aumentos que se propuso este gobierno al salario mínimo desde su llegada en el 2022. Hay que recordar que cuando eso ocurre, el sueldo mínimo estaba en 350 mil pesos. Ahora, con este reajuste va a llegar a 529 mil de retroactivo durante el mes de mayo y en enero del próximo año a 539 mil pesos», puntualizó Giordano.

En esa línea, señaló que lo relevante «no es solo que es el incremento más grande que ha hecho un gobierno durante los últimos años, durante las últimas décadas, sino que se consigue llegar a un objetivo de política salarial que no estuvo presente en los debates desde los últimos 30 años por el salario mínimo, que es la suficiencia, alcanza el salario mínimo y si alcanza para qué. Lo que hoy día se logra es cubrir la línea de la pobreza familiar promedio de Chile, que está actualmente en tres personas por hogar, y eso es algo que hasta este momento no se había conseguido».

El exdirigente gremial detalló que la línea de la pobreza «hoy día está rondando los 516 mil – 520 mil pesos, por lo tanto se ha superado y el salario mínimo cumple con ese objetivo, que es decir, si hay un núcleo familiar, una familia, donde una persona trabaja remuneradamente, probablemente otra cuida sin remuneración, esa familia no está bajo la línea de la pobreza, y eso es, por cierto, un estándar que debiese mantenerse en las discusiones de ahora en más«.

Consultado sobre la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las trabajadoras y los trabajadores, como una comisión técnica y sectorial permanente dentro del Consejo Superior Laboral, el parlamentario sostuvo que «cumple con el objetivo que se buscaba, que es justamente estandarizar el debate sobre el salario mínimo, que no dependa de la voluntad del presidente de turno o de los congresistas de turno, sino que más bien esté alojado en entregar datos que sirvan para el debate de una política pública tan relevante, que no es la única, por cierto, pero que es fundamental para hacernos cargo de la tremenda desigualdad y los bajos salarios que se pagan en Chile».

«Si bien quedó con un financiamiento básicamente menor al que se había propuesto, va a ser un órgano que en conjunto con el Consejo Superior Laboral debiesen poder guiar las futuras discusiones del salario mínimo para no solo mantener este estándar, que es la superación de la línea de la pobreza, sino buscar otros horizontes», destacó Giordano.

En base a lo anterior, el diputado resaltó la propuesta que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores, de apuntar a un salario vital: «Efectivamente tiene que conversar con otras variables distintas de solo el salario mínimo, y asimismo me parece relevante poner sobre el debate de la desigualdad y de la distribución de los ingresos y de la riqueza que se genera en el mercado laboral. Además, la importancia de avanzar en una negociación ramal, que es precisamente la que permite mejores estándares, como es el salario mínimo, la capacidad de organización y de negociación que tengan los propios empleadores con los trabajadores y trabajadoras».

Finalmente, Giordano aseveró que se logró un avance, «pero el reajuste en sí mismo no es suficiente para decir que hemos terminado de debatir sobre la distribución de la riqueza».