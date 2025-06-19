Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Aprueban un nuevo tratamiento preventivo contra el VIH

El nuevo tratamiento Yeztugo, que consiste en dos inyecciones anuales, estará disponible para adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos. Su efectividad en los ensayos clínicos rondó el 99,9%.
  • RFI
  • 19-06-2025

El nuevo tratamiento Yeztugo, que consiste en dos inyecciones anuales, estará disponible para adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos. Su efectividad en los ensayos clínicos rondó el 99,9%.

Salud

En ciencia, un paso adelante en la lucha contra el Sida. Estados Unidos aprobó un nuevo tratamiento preventivo contra el VIH, que simplifica su aplicación, al tratarse solo de dos inyecciones anuales. Según el laboratorio Gilead, responsable del medicamento, la efectividad en los ensayos clínicos rondó el 99,9%, convirtiéndose de manera práctica en una vacuna.

En el lanzamiento de este nuevo tratamiento contra el VIH el laboratorio Gilead habló de día histórico. La gran ventaja del Yeztugo, cómo se llama a esta inyección, que consiste en dos pinchazos anuales.

El tratamiento promete una eficacia sin precedentes y podría cambiar las reglas del juego contra el SIDA, porque si bien los medicamentos destinados a prevenir la transmisión del VIH existen desde hace más de una década, generalmente requieren la toma de una pastilla diaria.

En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un primer medicamento inyectable con este propósito. El Apretude del laboratorio ViiV Healthcare. Este medicamento a base de la molécula lenacapavir, es considerado un gran avance.

El nuevo tratamiento Yeztugo estará disponible para adultos y adolescentes que pesen al menos 35 kilogramos. El laboratorio Gillette ya comercializa desde 2022 un tratamiento antirretroviral, el Sunlenca, desarrollado a partir de la misma molécula.

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