Cariola denuncia nuevas "filtraciones ilegales" y niega tráfico de influencias

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, reaccionó a los nuevos antecedentes filtrados de la causa donde se le vincula por tráfico de influencias en relación con su licencia de conducir.

A través de una declaración pública, la parlamentaria manifestó que: “En relación a las nuevas filtraciones ilegales de un proceso de investigación que está en curso, quiero declarar que resulta frustrante la incapacidad que existe en el Ministerio Público para que no se vulnere la reserva de un proceso de investigación, incumpliendo las garantías que la misma justicia ha decretado”.

“Recientemente la investigación que encabeza el fiscal Cooper sufrió una dura derrota en el 7º Juzgado de Garantía, cuando el juez determinó que en esta investigación no había antecedentes de los delitos que intentaron imputarme”, continúa.

En esa línea, Cariola indicó que «coincidentemente, luego de esta resolución, ocurre una nueva filtración de antecedentes de la carpeta que maneja el fiscal Cooper”.

“Queda muy claro que estas filtraciones responden a medidas desesperadas para conseguir, mediante los medios de comunicación, lo que no están logrando acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”, explicó.

Así, sostuvo que «sobre los puntos señalados, quiero ser enfática en decir que he pagado la totalidad de mis multas de tránsito cuando ha correspondido. A los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay delito alguno ni gestión irregular”.

“Son muchas las mentiras que se han desplegado en esta investigación, como por ejemplo que me negué al levantamiento de mi secreto bancario, lo cual en ningún caso es cierto: fue el tribunal el que lo desestimó por no considerar existencia de delito. Yo me enteré de dicho procedimiento con posterioridad al veredicto del juez”, añadió.

Por último, lamentó «mucho tener que enfrentar esta evidente operación política para hacerme daño. Reitero mi total inocencia, la cual quedará demostrada en el curso de la presente investigación”, cerró la parlamentaria.