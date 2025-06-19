Consejera Ximena Peralta y posible destitución de Orrego: “Republicanos y la UDI aún no lo plantean ante el consejo regional"

Nuevas presiones han surgido contra Claudio Orrego en medio de las investigaciones en su contra por presunto mal uso de recursos públicos para su campaña de reelección como gobernador de la Región Metropolitana. Un nuevo informe de Contraloría detectó transferencias realizadas por el Gore a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la RM.

Según este segundo informe, se aprobó y rebajó rendiciones de gastos de forma duplicada, incluso triplicada, más de mil millones de pesos, lo que significaría un riesgo financiero de acuerdo al ente contralor. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la consejera regional Ximena Peralta (FA), abordó el escenario al que se enfrenta Claudio Orrego.

“Nos parece muy delicado lo que está pasando. Cuando se habla de eventual mal uso de recursos públicos, es dinero que deja de llegar donde tiene que llegar. Me refiero a la salud de las personas de la Región Metropolitana, al mejoramiento de calles y veredas, a proyectos de cultura, a muchísimas iniciativas del gobierno regional que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas”, comentó.

Junto con valorar el trabajo de Contraloría en los informes, Peralta recalcó que como bancada del Frente Amplio en el consejo regional “vamos a llevar adelante y a usar todas las herramientas que la ley provee para asegurar que cada peso se está gastando en la Región Metropolitana y no en otras gestiones”.

La consejera no quedó ajena a la intención de sus pares del Partido Republicano y de la UDI de acudir al Tricel para conseguir la destitución de Claudio Orrego del cargo. “Es algo que nunca han planteado ante el consejo regional, cuestión que nos preocupa porque si es que uno cuenta con antecedentes tan críticos que hagan pensar que esta autoridad merece ser destituida, uno pensaría que eso no es un tema de una u otra bancada, sino que todos los consejeros, independiente del partido del cuál somos parte, deberíamos querer ser parte de una acción fiscalizadora como esa”, sostuvo.

“Hay una investigación en curso en materia administrativa por la misma Contraloría, que dispuso abrir sumarios que de hecho el mismo organismo hará. En materia de responsabilidad administrativa solo el sumario puede establecer la responsabilidad. Y también conocemos un camino penal, de hecho el gobernador Orrego declaró ante Fiscalía. Esas instituciones, Contraloría y Fiscalía tienen bastante fuerza para poder allegar todos los antecedentes y determinar las responsabilidades en cada uno de esos ámbitos”, indicó Peralta acerca del proceso en paralelo a la comisión investigadora que determinó el consejo regional.

A pesar de ello, hizo un llamado a la prudencia ante acciones que busquen la destitución del gobernador. “Hay que ser bien juiciosos, bien prudentes, porque esta es una autoridad de elección popular. No es tan fácil como decir hay un informe de Contraloría, por tanto, de inmediato, lo que procede es la destitución, habiendo procesos pendientes”, recalcó Peralta.

“El estándar para una destitución no puede ser cualquiera. Deben tratarse de hechos graves, debe tratarse de hechos personales de la autoridad que se quiere destituir, debe haber un perjuicio para la región, debe demostrarse una falta a la probidad específica y calificada en este caso”, complementó la consejera.