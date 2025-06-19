Evelyn Matthei lanza página web de campaña: el sitio incluye el programa de la candidata

La precandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó la página web de su campaña, que convoca a las personas a participar para construir en conjunto un plan para Chile y permite conocer las principales propuestas bajo los lineamientos de orden, progreso y esperanza.

“Este será el plan de quienes quieren recuperar el orden, la seguridad y construir un país con oportunidades, con trabajo y con futuro para nuestros niños y jóvenes. Vamos a seguir escuchando las voces de Arica a Punta Arenas, porque para sacar a Chile adelante necesitamos el compromiso de todos. Con cercanía para escuchar y valentía para gobernar saldremos adelante para que las familias vuelvan a vivir tranquilas”, dijo Matthei.

El sitio incluye el preprograma de la candidata, en el que más de 400 profesionales han trabajado. Este presenta los ocho primeros planes a trabajar en su propuesta de gobierno: combate al crimen organizado y narcotráfico; destrabar la inversión, acelerar el crecimiento y volver a crear buenos empleos; frenar la corrupción pública; trato oportuno y amable en salud; aliviar el gasto de bolsillo de las familias; recuperar el valor de los aprendizajes desde la primera infancia; acelerar la construcción y entrega de viviendas; y fomentar nuevos horizontes.

Además, se desprende una sección de “Evelyn desde las Regiones” que pretende reunir las ideas y propuestas sobre las principales urgencias y necesidades que se viven en las distintas zonas de Chile.

“Tenemos la convicción de que para salir adelante se necesita la colaboración de cada rincón de Chile. Por eso, impulsaremos un trabajo de participación amplio para construir nuestra propuesta de gobierno definitiva. Juntos vamos a recuperar el orden, la seguridad y la esperanza”, expresó la precandidata.