Frente a un mundo en crisis, fortalecer el conocimiento

Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este año 2025, atendido el contexto internacional, se ha decido ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.

Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.

En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, abordamos el Informe Anual de Amnistía Internacional 2024/5, la cuenta del Presidente G. Boric en materia de derechos humanos y presentamos el libro “Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Curso Avanzado”, de mi autoría.

Informe anual Amnistía 2024/25

Amnistía Internacional es una de las principales organizaciones de derechos humanos a nivel mundial y, los últimos años, ha jugado un rol central en la protección de los derechos humanos en Chile. Una de las principales actividades de Amnistía es la publicación de un informe anual donde se hace un recorrido por la situación de derechos humanos en 150 países del orbe, dando una visión global sobre la situación mundial completa.

Este año, en su informe 2024/25, recién presentado en Chile, Amnistía plantea una dura visión del contexto mundial que es consistente con la que hemos venido presentando en Agenda Derechos Humanos desde inicios de año. A juicio de Amnistía Internacional:

El mundo se encuentra en una encrucijada histórica. El ideal de los derechos humanos universales está sufriendo el acoso implacable de fuerzas sin precedentes, que tratan de destruir un sistema internacional forjado con la sangre y el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y su Holocausto. Esta cruzada religiosa, racial y patriarcal, cuyo objetivo es imponer un orden económico basado en una desigualdad aún mayor entre los Estados y dentro de ellos, pone en peligro los avances realizados en los últimos 80 años en materia de igualdad, justicia y dignidad (pág. 9).

En su análisis sobre los temas que preocupan a nivel global, Amnistía Internacional, plantea la situación en Gaza, que Amnistía ya había calificado como un genocidio, destacando la incapacidad de la comunidad internacional para detener este crimen internacional en pleno desarrollo. A ello se suman los conflictos bélicos en Ucrania, la situación en Sudán y el impacto del tráfico de armas en el mundo. En paralelo, el informe destaca el rol jugado por Sudáfrica, que se ha caracterizado por un claro liderazgo en la utilización de la institucionalidad en materia de derechos humanos para intentar una respuesta dentro del Derecho Internacional.

Otro aspecto que se destaca el Informe es la forma en que las tendencias autoritarias a nivel global están impactando en los medios de comunicación. Sin duda que, en un contexto de creciente autoritarismo en todo el orbe, la afectación a la libertad de expresión es uno de los derechos amenazados directamente. De la misma forma, el movimiento pro-derechos humanos, en particular, el movimiento feminista y otras formas de activismo de las personas LGTBI “siguieron enfrentando enormes retrocesos” (pág. 11).

Asimismo, el Amnistía vuelve a recalcar el impacto de la crisis climática en materia de derechos humanos. En esta materia, Amnistía muestra las consecuencias negativas de la crisis climática en diversas regiones y la incapacidad de los Estados de avanzar en un acuerdo global en el marco de la COP29 y la posición crítica de Estados Unidos respecto del Acuerdo de París sobre cambio climático, lo que ha impulsado a otros Estados para actuar en el mismo sentido.

Por último, es importante destacar el énfasis que se pone en el Informe Anual de Amnistía en los efectos que han tenido la pobreza, conflictos, opresión política y crisis climática para generar el “desplazamiento de 110 millones de personas en 2024” (pág. 12).

¿Qué ha pasado en Chile?

En este difícil contexto para los derechos humanos a nivel global, es útil preguntarse por la situación en Chile. En este sentido es interesante el contraste entre el discurso de cuenta pública del presidente Gabriel Boric (01 de junio de 2025) y el apartado sobre Chile del Informe de Amnistía Internacional.

En su última cuenta pública, el presidente Boric confirmó su alejamiento de los derechos humanos como un eje de su gobierno. Es útil recordar que al inicio de su gobierno el tema de los derechos humanos fue central y parte de los pilares que se propusieron al país por parte del gobierno encabezado por Gabril Boric. En cambio, en su última cuenta pública, la temática de los derechos humanos no fue una materia ni central ni con anuncios relevantes. Sin duda que el gran logro del gobierno saliente ha sido el Plan Nacional de Búsqueda, vinculado con la deuda del Estado en materia de desaparición forzada de personas.

Sin embargo, las deudas pendientes, son variadas y complejas, y el Informe de Amnistía respecto de Chile es una buena síntesis de los temas que serán heredados a un futuro gobierno en el ámbito de los derechos humanos.

En la sección sobre Chile, se destacan los siguiente como los temas de preocupación en el ámbito de los derechos bumanos:

Derecho a verdad, justicia y reparación: si bien se han dictado las primeras sentencias condenatorias a miembros de Carabineros por violaciones de derechos hbumanos en el marco del Estallido Social de 2019, fueron formalizados los altos mandos de la institución y la continuidad del caso de Gustavo Gatica, a juicio de Amnistía “prevalece la impunidad”.

Derechos sexuales y reproductivos: Amnistía denuncia que continuan las dificultades en el acceso al aborto y la atencion prenatal en establecimientos penitenciarios; los avances son insuficientes y hay fallas en la garantía de los derechos reproductivos y de salud.

Libertad de expresión y de reunión: Amnistía señala que en el país continúa la exigencia de autorización previa para reuniones públicas, lo que limita el dereho a la libertad de reunión y el Congreso no ha avanzado en la legislación sobre la materia. En este sentido, es siempre necesario recordar que en Chile sigue vigente la regulación dictada por la dictadura para reprimir las protestas en 1983; sí, durante todos estos años se ha mantenido la regulación dictatorial en materia de derecho de reunión con un enfoque claramente represivo.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza: Amnistía expresa su preocupación por la falta de transparencia en la regulación del uso de la fuerza policial (Reglas de Uso de la Fuerza en trámite parlamentario) y avances hacia la introducción de armas no letales, pese a la ausencia de datos sobre su uso previo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes: A juicio de Amnistía, la criminalización a la población migrante y refugiada mediante proyectos de ley que penalizan la migración irregular, junto a obstáculos administrativos (como el bloqueo de fondos de pensiones) y la persistencia de discursos y ataques xenófobos dan cuenta de una situación de riesgo en materia de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas: Amnistía sostiene que Carabineros y otras fuerzas de seguridad continuaron deteniendo a mujeres indígenas por vender productos en espacios públicos, lo que obstaculizó sus tradiciones ancestrales y derechos culturales

Vigilancia masiva: en este importante campo, Amnistía denuncia la implementación de tecnologías de vigilancia (como reconocimiento facial, interceptación de comunicaciones y geolocalización masiva) sin un marco legal claro ni salvaguardias adecuadas, lo que genera riesgos para los derechos fundamentales.

No hay duda alguna que cada uno de estos temas representa un enorme desafío desde el punto de vista de la plena vigencia de los derechos humanos en Chile.

En el marco de un año electoral, la tendencia es a extremar las posiciones y, por tanto, no es de extrañar que en Chile se amplifiquen los discursos anti derechos y regresivos en materia de derechos humanos. El modelo autoritario de Trump va impregnando las discusiones políticas en Chile y, al parecer, en materia de derechos no será la excepción.

Frente a este escenario mundial y nacional, es relevante el llamado que nos formula la secretaria general de Amnistía Internacional:

Como hacen siempre que los Estados no cumplen con la tarea de defender y hacer respetar los derechos humanos, los líderes y lideresas comunitarios y los defensores y defensoras de los derechos humanos se han puesto en pie para oponer resistencia a estos regímenes de poder y beneficios que ponen insensatamente en peligro nuestra dignidad común (Agnès Callamard, Secretaria General Amnistía Internacional).

“Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Curso Avanzado”

En este escenario, uno de los aportes que se pueden realizar desde la academia es fortalecer el conocimiento de los derechos humanos y as permitir que la protección de los derechos humanos se fortalezca. Ese ha sido el sentido de publicar un libro de mi autoría que recoge mi experiencia de 20 años dictando el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Este libro busca ser un aporte en dos dimensiones. Por una parte, aportar en la delimitación del área de conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y en la configuración de sus contenidos esenciales que le dan autonomía como subsistema humanitario de derechos humanos. Por otra, este libro busca dar cuenta de los temas que han sido parte de la profundización y la extensión de la protección internacional de los derechos humanos.

La primera parte del libro (parte General) es relativa a aspectos vinculados con la delimitación y contenidos propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De esta forma, el libro buscando situar el derecho internacional de derechos humanos dentro de la larga historia de los límites al poder y las formas de protección frente a los abusos de quienes lo detentan. De igual forma, en este mismo sentido, se aclaran el concepto de derechos humanos, las características que les son asignados y la discusión sobre sus categorías, todo ello en la lógica de poder determinar sobre qué bases conceptuales se ha construido la normativa internacional de derechos humanos.

Enseguida, el libro aborda los elementos centrales de todo sistema de protección internacional de derechos humanos. En primer lugar, se tratan los elementos del “código de conducta” que busca imponer el derecho internacional a los Estados y, para ello, es necesario trabajar sobre la estructura a través de la cual se positivizaron los derechos humanos internacionalmente, cuáles son, las obligaciones generales que permiten dar concreción a la obligación de cumplimiento de buena fe de los compromisos que adquiere un Estado frente a la comunidad internacional; se analizan los límites legítimos de los que pueden ser objeto algunos derechos humanos (restricción y suspensión de derechos); y, sobre esta base, entrar en la discusión sobre la responsabilidad internacional del Estado a través de sus dos elementos: ilícito internacional y atribución al Estado. Respecto de aquellos casos donde se configura responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, es relevante la pregunta sobre sus consecuencias, que en el ámbito internacional consisten en el cese de la violación y en la reparación integral del daño ocasionado.

La parte relativa a la protección internacional de derechos humanos tiene que ver con la institucionalidad desarrollada en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos para proteger los derechos humanos. En esta sección se analizan los principales mecanismos de protección internacional, analizando cuáles son los órganos que tienen por misión la protección de derechos humanos y cuáles son sus mandatos y procedimientos asociados para el cumplimiento de sus fines.

Este apartado general cierra con algunas consideraciones sobre la relación del sistema jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con otros subsistemas vinculados con la protección de los individuos. Es así como se trata la relación con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Penal Internacional; de igual forma, se ha incluido un apartado relativo a la relación con el Derecho Medioambiental.

La segunda parte del libro (parte Especial), dice relación con el análisis de casos, para lo cual se analizan algunos derechos que permiten una discusión sobre como el contenido y el alcance de los derechos en la regulación internacional que tienen ciertas características que marcan su estudio y aplicación. Para ello, el libro trata sobre el derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión libertad personal, acceso a la justicia y debido proceso. Asimismo, se tratan una serie de materias vinculadas con el impacto que tiene en el análisis de casos la discriminación estructural que sufren determinados colectivos históricamente desaventajados.

A continuación, el libro trata sobre la recepción del DIDH en los sistemas nacionales. El énfasis en esta parte está en los usos que se ha dado por parte de los tribunales nacionales a los estándares desarrollados internacionalmente. Se pone un especial énfasis en el control de convencionalidad y en las sentencias estructurales.

El libro cierra con lo que hemos denominado “temáticas afines al derecho internacional de los derechos humanos” que busca dar cuenta de aquellas materias que han estado presentes en el debate sobre derechos humanos las últimas dos décadas. En esta sección, se tratan temas tan relevantes como justicia transicional, violaciones estructurales de derechos humanos y protección jurisdiccional, migración, corrupción y protesta social.

Éste libro busca hacer un aporte a los procesos de autoformación y formación en materia de derechos humanos, a nivel regional. Invitamos a todos y todas, quienes se interesen en estas materias a usarlo libremente y de la manera que sea más útil para los fines que les son propios.

Este libro es de acceso gratuito en el siguiente enlace: https://heyzine.com/flip-book/07a273f7c5.html