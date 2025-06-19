Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


¡Hay una chilena en Wimbledon! Macarena Cabrillana hará historia en la catedral del tenis

Cabrillana compartirá torneo con la colombiana Angélica Bernal, siendo las únicas sudamericanas en competencia.

Cabrillana compartirá torneo con la colombiana Angélica Bernal, siendo las únicas sudamericanas en competencia.

Deportes

Macarena Cabrillana será parte del cuadro principal de Wimbledon, convirtiéndose en la primera chilena en disputar los cuatro Grand Slam del tenis en silla de ruedas: Australia, Roland Garros, US Open y ahora Wimbledon.

Debutará en la catedral del tenis, en cancha de pasto, cumpliendo con la tradición de vestir de blanco.

Compartirá torneo con la colombiana Angélica Bernal, siendo las únicas sudamericanas en competencia.

Cabrillana expresó: “Sueñen en grande. Nunca dejen que les digan que no pueden”.

Antes de Wimbledon, disputará el ITF1 Lexus British Open Roehampton, iniciando su temporada en césped.

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