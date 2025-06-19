Jeannette Jara por minuta del comando de Tohá contra su campaña: "Me da pena porque es el argumento que ocupa la derecha"

A poco más de una semana para que se realice la primaria presidencial del oficialismo, la tensión entre el Socialismo Democrático y el Partido Comunista parece estar lejos de terminar. Pese a lo anterior, la abandera del PC pone paños fríos a la polémica y espera actuar como bloque tras el 29 de junio.

A 10 días para que se realice la primaria presidencial, las tensiones dentro de los candidatos del oficialismo van en aumento en busca de diferenciarse entre sí.

En conversación con el programa Descabelladas de UChileTV y transmitido por nuestra emisora, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, abordó estas tensiones y sostuvo que es “propio de las elecciones”.

“Nunca es agradable estar en tensión con otra persona, salvo que uno adore los conflictos, que no es mi caso. Pero lo entiendo como parte de un proceso electoral y hay que tener la madurez suficiente para después despedirse con un beso, un abrazo y todo siga andando, porque resulta que el lunes 30 de junio vamos a tener que estar todos detrás de quien gane, así que no se puede dramatizar mucho en esto sin mostrar las diferencias que me parece legítimo”, puntualizó la exsecretaria de Estado.

Consultada sobre la minuta, supuestamente ordenada desde el comando de Tohá para emprender una arremetida en contra del PC, Jara señaló que no sabe si es real o no, “pero a esta altura cada uno hace lo que está, digamos, en su objetivo o estrategia”.

“A mí lo que no me gustó o lo que me dio tristeza es que una de las líneas argumentativas es que todo esto es porque soy comunista. Y eso me da como un poco de pena, porque es el argumento que usa la derecha muchas veces para desacreditarnos a los que estamos al lado del oficialismo”, cuestionó Jara.

Jara llamó a la unidad

La extitular de Trabajo no se muestra confiada con las encuentras que la dan por ganadora y aseguró que la «derecha lleva ventaja» de cara a la carrera presidencial.

Al respecto, Jara afirmó que «puede sonar muy contraintuitivo para un candidato decirlo, a lo mejor nadie lo quiere escuchar desde el mundo de la izquierda, pero la derecha lleva ventaja, entonces para ganarle hay que hacer cosas distintas, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que sea la ciudadanía quien elija quién es la persona más competitiva«.

Consultada sobre qué haría ella de ganar las primarias, la abandera del PC recalcó que sería «convertirme en la candidata de la coalición, no solo la candidata del Partido Comunista, Acción Humanista y la izquierda cristiana que son los partidos que hoy día me apoyan».

Además, Jara reveló que buscaría conversar con los partidos fuera del oficialismo, entre ellos la Democracia Cristiana.

A propósito de algunas voces dentro del oficialismo, como la de Óscar Landerretche (PS) que aseguró que no votaría por Jara si ganara la primaria, la extitular de Trabajo desdramatizó estas declaraciones y aseguró que «los partidos vamos a estar ordenados porque aquí hay un pacto de honor y uno se juega la palabra y la confianza. Si uno la pierde después es bien difícil recomponerla».

«Bárbara Figueroa, que es mi jefa de campaña, se reúne con los otros secretarios generales, conversan estos temas, se hacen proyecciones y hoy día mismo estuvimos hablando de qué hacer el día después de las elecciones en uno o en otro escenario, si uno gana o no gana, pero claramente la idea es convertirse en la candidata de la coalición, conformar un nuevo comando que incluya desde el primer minuto al Socialismo Democrático, al Frente Amplio, a la Democracia Cristiana, a otros partidos que se quieran sumar desde el mundo de la izquierda y generar un programa unitario», complementó Jara.

Por lo anterior, la abandera presidencial señaló que «si hay algún caso de alguien que no se quiera sumar y todo, mi trabajo va a ser tratar de salir a convencerlo, si uno no puede traer a nadie obligado. Esto es un pacto que nos honra, o sea, que nos obliga a quienes nos sentimos parte de él«.