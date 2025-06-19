José Antonio Kast será citado por comisión que indaga nexos con banda de robo de cables

Comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el robo de cables eléctricos inició su primera sesión oficial este miércoles.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) solicitó citar al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, por vínculos con Francisco San Martín, militante imputado por robo de cables y tráfico de cobre. La comisión aprobó por unanimidad su citación.

Manouchehri interpeló a Kast por una foto en cena con San Martín y otros republicanos como Andrés Guerra, también citado a la comisión.

“El señor Kast tiene que explicar si sabía del actuar de San Martín como líder de una banda criminal”, dijo el parlamentario.

Se ofició al Servel para investigar aportes de San Martín al Partido Republicano.

Manouchehri denunció un “manto de impunidad mediática” en torno a Kast. “¿Cuál era su vínculo con San Martín? ¿Hay dinero de la banda en las campañas del Partido Republicano?”, preguntó.

La diputada Daniella Cicardini (PS) remarcó: “Kast aspira a liderar Chile. Debe cumplir altos estándares de probidad y transparencia”.

“Sería coherente con su discurso contra la delincuencia que aclare estos vínculos”, agregó.

El diputado Cristian Tapia (PPD) destacó la unanimidad en la citación de republicanos y calificó el caso como una “banda organizada dedicada a un negocio ilegal”.

Tapia finalizó: “Kast tiene la oportunidad de demostrar que no oculta nada. Como comisión, debemos llegar al fondo del asunto y asegurar transparencia”.