Juan Enrique Serrano critica debate sobre los BRICS: "En política exterior Chile se está quedando muy rezagado de las corrientes actuales"

Un debate se abrió luego de la decisión del Presidente Gabriel Boric de asistir a la próxima Cumbre del grupo BRICS el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro. Si bien desde el oficialismo han valorado la decisión del Mandatario, incluso en voz de excancilleres, sectores de la oposición, preferentemente cercanos al Partido Republicano, rechazan la eventual cercanía del país con el bloque, sobre todo por la presencia de países como Irán o Rusia.

Desde Presidencia justificaron que la asistencia de Gabriel Boric busca “promover una oportunidad para seguir consolidando al país en la escena internacional, posicionándose como un actor relevante en temas de cooperación económica, política y social a nivel global”.

La crítica principal a los BRICS es que sus países miembros no son democracias occidentales. Así lo explicó el doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Juan Enrique Serrano.

“Eso lleva al pensamiento de que sería algo así como un nuevo pacto de Varsovia. He visto mucho comentario de ese tipo en los medios de comunicación en Chile, no fuera de Chile. De que los BRICS serían un argumento para mostrar que estamos en una nueva Guerra Fría en la que hay que elegir un pacto, el bando estadounidense o el bando chino. Y los BRICS, por supuesto, serían un pacto de Varsovia del bando anti estadounidense”, explicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Yo no coincido en eso. Entiendo que hay muchos analistas políticos y periodistas que no tienen tiempo de actualizar su software, de leer, viajar y cuesta un poco a veces pensar fuera de la caja. Me cuesta encontrar argumentos válidos que repliquen la mirada o las gafas de una época como la Guerra Fría o bien una época como la globalización, que está ahora mismo en decadencia”, continuó el académico.

Serrano enfatizó en que se ha acelerado la transición hacia un nuevo orden internacional que se aleja de lo que fue la Guerra Fría y también la Globalización. En ese sentido, aseguró que mirar a los BRICS “no es romper con una tradición anterior de la política exterior chilena, si es que entendemos la política exterior chilena como una que se caracteriza por su pragmatismo y su capacidad de adaptación”.

Volviendo al argumento de los países miembros que no son democracias occidentales, el doctor en Ciencia Política dijo observar “mucho debate en Chile de los valores compartidos (…) eso de que somos una democracia liberal, de hay que hacer política exterior profundizando colaboraciones, cooperación, con países que sean como nosotros. Esto de que todos compartimos el Estado de Derecho y la democracia, por supuesto, pero me parece muy demodé, muy de los 90”.

“Considero que el debate en materia de política política exterior en Chile se está quedando muy rezagado de las corrientes intelectuales actuales. Cuando voy a Europa y hablo de esto se ríen. Lo de los valores compartidos claramente no es ahora mismo la prioridad de ningún país en el mundo y todos en cambio sí tienen como prioridad máxima diversificar las relaciones económicas y securitarias para adaptarse al nuevo contexto geopolítico”, expresó.

Por ello, Serrano aseguró que el país debe tomar postura para no quedar aislado. “Yo creo que Chile tiene que decidir si quiere ser el violinista del Titanic y ser el último defensor de un orden liberal en que ya no creen ni los liberales. Ni los países occidentales creen en él”, sostuvo, señalando que países en situaciones parecidas a la nuestra están tomando posturas pragmáticas.

“Hay interés político en construir una narrativa de que estamos en una Guerra Fría 2.0 y hay que elegir bandos, hay interés explícito o implícito, consciente o inconsciente, y yo insisto en que eso me parece intelectualmente errado (…) estamos en un mundo mucho menos ideológico de lo que se cree y, por eso, cuando veo estos debates en Chile me parecen sobreideologizados”, reiteró el experto.