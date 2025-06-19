PC defiende su trayectoria y llama a reflexión tras dichos de Tohá: "Basta de caricaturas"

«No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país«. Fue parte de la declaración que este miércoles por la noche entregó Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, al programa De Frente de Meganoticias, en el marco de la contienda por las primarias presidenciales contra la carta de dicha tienda política, Jeannette Jara.

En la entrevista, la exministra del Interior y Seguridad Pública defendió que el sector de centroizquierda que representa es el mejor para encabezar al país, manifestando su molestia, por ejemplo, a que la tienda comunista respalde regímenes dictatoriales. “El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos“. Pese a ello, aclaró que no lo considera un “lastre”: “Es un partido que hace aportes y trabaja con lealtad”.

No obstante, la declaración elevó la tensión entre el Socialismo Democrático y el Partido Comunista que resurgió tras el alza en las encuestas de Jara en desmedro de Tohá, lo que incluso generó cruces en debates entre ambas abanderadas en materia de seguridad y la generación de minutas desde ambos comandos para reorganizar las estrategias.

Consultada por sus dichos, la presidenciable del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, llamó a aceptar las diferencias y descartó que se ponga en riesgo su apoyo a la candidatura que gane el próximo 29 de junio.

«Me ha tocado estar toda la vida, desde muy chiquitita, construyendo entendimiento entre sectores distintos. Cuando uno lo hace, tiene que aceptar que va a convivir con diferencias y tiene que encontrar una manera de procesar esas diferencias, no silenciarla, a no censurarlas, pero procesarlas de una manera que contribuyan a ir armando un camino común. Yo creo que lo que ha ido pasando en esta primaria y todo lo que hemos estado diciendo y haciendo está inscrita en ese espíritu, en ese objetivo», indicó.

En referencia a lo último, el presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que: «Lo que se han hecho son críticas políticas, constataciones de la realidad y evidentemente no es lo mismo quien gobierno, y los efectos de quien gane la primaria».

En tanto, abordando la declaración de Tohá, Jeannette Jara, dijo que “los debates a veces previo a las elecciones se tensionan, se dicen cosas, pero yo la verdad le bajo el perfil a esas declaraciones porque sé que son a partir de la contienda electoral, pero aquí todos nos vamos a encontrar el 30 de junio”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que: “Si alguien quiere extrapolar que eso significa que los comunistas si llegamos a tener la bandera que gane la presidencia, vamos a ser personas que asuman y se apropien del cargo sin considerar la coalición, tiene un segundo prejuicio y una falta de conocimiento de la historia política de Chile, donde los comunistas han sido capaces a todo evento de ser activos contribuyentes más allá de quién le toque conducir”.

Por su parte, Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista e integrante del equipo político y programático del comando de Jeannette Jara, dijo: «Nosotros no queremos generar falsas polémicas. Está de más decir que somos una unidad desde la diversidad y desde diferencia. Cada uno tiene sus gustos, pero para nosotros lo importante tal cual lo ha dicho nuestra candidata es que todos y todas hemos hecho un acuerdo de ir a primaria. Todos y todas nos pondremos detrás de quien gane».

Asimismo, la diputada comunista, Lorena Pizarro, calificó como «una pena» la declaración de la exministra y llamó a reflexionar recordando los 113 años de historia de la tienda. «Basta de caricaturas que le hacen mucha daño a la democracia«, instó.

Así, Pizarro relevó que: «Cómo se nos criminaliza, cómo se nos estigmatiza debiese ser una vergüenza para quienes lo han hecho. Somos el partido democrático en esencia y con una gran entrega a las luchas del pueblo. Además, cumplimos la palabra. Hoy las encuestas nos dan el favor, pero si no ganamos la primaria, nos vamos a jugar con todo para la próxima elección presidencial (…). Nosotros los comunistas, somos una alternativa humanista y democrática a la derecha y la extrema derecha que sería una tragedia que nos llegue a gobernar».

Por último, el diputado PC, Boris Barrera, sostuvo que «es importante que la candidata Tohá transparente sus posiciones y, dentro de eso, lo más importante es que dijo que se sumaría a quien gane la primaria y eso es lo más importante porque la unidad es lo que va a derrotar a la derecha».