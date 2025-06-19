Presidente Boric anuncia envío de proyecto de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma constitucional que ampliar y proteger los derechos de los pueblos indígenas que viven a lo largo de nuestro país.

En específico, la iniciativa establace el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de pueblos originarios en línea con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

La iniciativa comprende a los pueblos mapuche, aymara, rapa nui, atacameño o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk’nam, que ya se encuentran considerados en la Ley Indígena.

En su anuncio, el Mandatario afirmó que el proyecto de reforma constitucional “consagra, además, el principio de interculturalidad, que reconoce y valora la riqueza y diversidad cultural de nuestro país, donde prima el diálogo permanente y el respeto mutuo entre los pueblos”.

Asimismo, el Presidente de la República destacó que la iniciativa está enmarcada en las medidas de reconocimiento y reparación a la luz de las diversas propuestas contenidas en el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, entregado a comienzos de mayo.

El jefe de Estado indicó que el reconocimiento constitucional es “uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, y ha sido renovado en varias ocasiones, bajo gobiernos de distintos signos políticos”. En base a ello, el proyecto de reforma constitucional anunciado recoge detalles de diversas iniciativas legislativas realizadas con anterioridad.

«En vísperas de este nuevo solsticio de invierno, las y los invito a renovar el vínculo con la tierra, las culturas originarias y los sueños compartidos de un futuro mejor», expresó Boric.