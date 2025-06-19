Putin y Xi Jinping piden solución diplomática para el conflicto Israel-Irán: "Es indispensable impulsar la paz"

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, alertaron este jueves del «peligro» que supone el conflicto abierto entre Israel e Irán a raíz de los ataques israelíes perpetrados el pasado 13 de junio y pidieron una resolución diplomática que «sortee el uso de la fuerza».

Durante una conversación telefónica entre las partes, Putin indicó que el aumento de la tensión en Oriente Próximo «no responde a los intereses de nadie», al mismo tiempo que señaló que el asunto nuclear «debe ser resuelto mediante el diálogo y las negociaciones».

Tras el llamado, Rusia expuso que está dispuesta a mantener contactos con China en un intento por tomar medidas que permitan reducir la tensión y la estabilidad en la región.

Así, las partes hicieron hincapié en la necesidad de dejar de lado el uso de la fuerza, según un comunicado de la Presidencia rusa, que indicó que Putin se ofreció «para mediar si fuera necesario».

«El líder chino se ha posicionado a favor de este tipo de mediación y cree que podría servir para conseguir que la tensión disminuya», declaró el texto.

Por su parte, Xi tildó de «crítica» la situación en Oriente Próximo. Además, expuso que el contexto muestra nuevamente que el mundo ha entrado «en un nuevo periodo de turbulencias» políticas. «Si el conflicto sigue aumentando, no solo estos países van a sufrir grandes pérdidas sino todos los países de la región», sostuvo.

Por ello, propuso un alto el fuego que detenga la guerra, que se garantice la seguridad de los civiles, «una cuestión de máxima importancia», la apertura del diálogo y las negociaciones, En último lugar, que la comunidad internacional tome las medidas necesarias para «impulsar la paz». «Esto es indispensable», añadió.