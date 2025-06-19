Selecciones de voleibol tienen nueva indumentaria para enfrentar los campeonatos mundiales

Una jornada inolvidable vivió este miércoles la familia del voleibol nacional. En las dependencias del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO 2), la Federación de Voleibol de Chile (Fevochi) presentó oficialmente la nueva indumentaria que vestirán las selecciones nacionales de voleibol piso y playa durante el 2025, año clave para la disciplina con cuatro mundiales en agenda, además de firmar un acuerdo de colaboración con la empresa Tu Fans, que se extenderá hasta 2028.

La ceremonia reunió a autoridades del deporte nacional, dirigentes, representantes de la marca, y por supuesto, a destacados deportistas que integran las distintas selecciones, quienes lucieron sobre la pasarela la nueva indumentaria que los acompañará en los próximos desafíos internacionales.

El presidente de Fevochi, Jorge Pino Madrid, fue el encargado de abrir los discursos con palabras de gratitud y visión de futuro: “Hoy nos reunimos como una gran familia del voleibol, en un año histórico para nuestro deporte en Chile. La nueva alianza con Tu Fans llega en un momento crucial, ya que nuestro país se prepara para participar en cuatro mundiales”.

Por su parte, el gerente general de Tu Fans, Francisco Javier Juárez Lobos, valoró el desafío que implica esta alianza estratégica: “Estamos convencidos de que estaremos a la altura de las expectativas. Nuestro principal objetivo es generar un vínculo real entre el deporte y sus seguidores”.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación en pasarela de la indumentaria, lucida por los propios seleccionados nacionales. Entre ellos destacaron Dusan Bonacic y Vicente Parraguirre por la rama masculina adulta, Beatriz Novoa y Dominga Aylwin por la selección femenina, además de las seleccionadas de voleibol playa Paula Vallejos y Antonia Paredes, y los referentes olímpicos Marco y Esteban Grimalt.

El capitán de los “Guerreros Rojos”, Dusan Bonacic, expresó: “Estamos realmente contentos con la nueva indumentaria, y ahora nos corresponde a nosotros representar a Chile de la mejor manera posible”.

Desde la selección femenina, la capitana Beatriz Novoa también compartió su entusiasmo: “Representar a Chile ya es un honor en sí, y ahora contar con una camiseta que nos identifica y nos acompañará en desafíos tan importantes nos llena de orgullo”.

La seleccionada de voleibol playa Paula Vallejos destacó el diseño y el simbolismo: “La llevaremos con mucho orgullo en cada torneo. Estamos seguras de que se vienen cosas muy buenas para el voleibol chileno”.

Finalmente, el olímpico Marco Grimalt cerró con palabras que reflejan el sentir del equipo nacional: “Agradecemos este compromiso con el voleibol chileno y, como siempre, daremos lo mejor de nosotros para dejar a Chile en lo más alto”.

Con el convenio firmado hasta el 2028, Fevochi y Tu Fans no solo buscan mejorar la imagen y presentación de las selecciones, sino también generar un vínculo más estrecho con los fanáticos. La iniciativa contempla el desarrollo de tiendas oficiales y materiales deportivos disponibles al público.

El 2025 ya está en marcha, y Chile se vestirá con orgullo en cada desafío que se avecina, con una nueva piel, nuevos aliados y la misma pasión de siempre.