Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Senado despacha alza del sueldo mínimo y crea Observatorio de Ingresos

Por unanimidad, la Cámara Alta despachó a ley el reajuste del ingreso mínimo mensual, que llegará a $539.000 en enero de 2026.

Por unanimidad, la Cámara Alta despachó a ley el reajuste del ingreso mínimo mensual, que llegará a $539.000 en enero de 2026.

Trabajo

Por unanimidad, el Senado respaldó el informe de la comisión mixta que resolvió las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, durante la tramitación del proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar, entre otras modificaciones.

El proyecto establece que el ingreso mínimo mensual, a contar del 1 de mayo de 2025, se eleva a $529.000 para las y los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años.

Luego, a partir del 1 de enero de 2026, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores referidos ascenderá a $539.000.

Asimismo, a contar del 1 de mayo de 2025, se eleva a $394.622 el ingreso mínimo mensual para las y los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 años y desde el 1 de enero de 2026, ascenderá a $402.082

En concreto, el informe de la Comisión Mixta, que precedentemente había sido ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados, “recogió el conjunto de observaciones que se hicieron desde el Senado”, sentenció la senadora Ximena Rincón, quien informó sobre los acuerdos.

En esta línea, valoró que “hayamos sido capaces de producir un texto que no irrogue un costo mayor al Estado”.

En concreto, se estableció la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida de las trabajadoras y los trabajadores, como una comisión técnica y sectorial permanente dentro del Consejo Superior Laboral “y no un órgano autónomo evitando estructuras paralelas (…) y se estableció con claridad que todos sus integrantes serán ad honorem y así quedó establecido”, aclaró la senadora.

Además, se delimitó su función central y se dispuso su organización y funcionamiento, entre otros.

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