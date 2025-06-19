Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de abril de 2026


Senador Núñez responde a dichos de Tohá: "El PC ya gobierna en Chile"

En entrevista con el programa De Frente de Meganoticias, la exministra del Interior aseguró: "No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país", en circunstancias que compite en primarias presidenciales contra una carta de esta tienda.

En entrevista con el programa De Frente de Meganoticias, la exministra del Interior aseguró: "No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país", en circunstancias que compite en primarias presidenciales contra una carta de esta tienda.

Política

Daniel Núñez, senador del Partido Comunista e integrante del equipo político y programático del comando de Jeannette Jara, restó dramatismo a las declaraciones de la presidenciable del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, en contra de la posibilidad de que el PC gobierne el país.

En entrevista con el programa De Frente de Meganoticias, la exministra del Interior aseguró: «No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne el país«, en circunstancias que compite en primarias presidenciales contra una carta de dicha tienda política.

Al respecto y para Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario defendió que «el Partido Comunista ya gobierna en Chile con ministros y un papel muy destacado en el gobierno del Presidente Gabriel Boric».

«El Partido Comunista gobernó Chile también en el gobierno de la nueva mayoría con la presidenta Michelle Bachelet y, si Jeannette Jara gana las primarias y después gana la elección presidencial, el Partido Comunista va a tener la posibilidad de continuar gobernando Chile a través de una coalición de más de nueve partidos que esperamos que se amplíe más», añadió.

«Y que va a continuar profundizando, con responsabilidad, los cambios que está impulsando el Presidente Gabriel Boric», finalizó.

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