"Una de las piedras fundacionales del mito de Spielberg": los 50 años de "Tiburón", un clásico de todos los tiempos

Para Steven Spielberg, uno de los directores indispensables del cine estadounidense, el rodaje de «Tiburón» significó varios dolores de cabeza. Sin embargo, la emblemática cinta basada en la novela de Peter Benchley no fue su primera experiencia cinematográfica. De hecho, y para su estreno el 20 de junio de 1975, Spielberg ya había dirigido los filmes «Loca evasión» y «Duel«, aunque con producciones mucho más modestas y un presupuesto más bien reducido.

Por eso, la oportunidad de trabajar con un estudio de la talla de Universal significaba una vitrina mucho más amplia para el entonces veinteañero cineasta, que llegó con una serie de eventos desafortunados. Entre ellos, múltiples problemas con la réplica del tiburón e importantes salidas no solo en el presupuesto, sino también en el calendario del rodaje.

Aun así, elementos como su capacidad para sugerir el peligro y la maestría de su banda sonora -compuesta por el histórico músico John Williams– terminaron configurándola como la película más taquillera hasta el estreno de «Star Wars» en 1977.

«‘Tiburón’ es una película fundamental dentro de la filmografía de Spielberg ya que fue la obra que le otorgó fama a nivel mundial y lo consolidó como un director reconocido», explicó el crítico de cine, Juan Marín. «Es verdad que antes de ese éxito ya había dirigido otras películas que, si bien no son completamente desconocidas, no tuvieron el mismo impacto ni la fuerza que alcanzó ‘Tiburón’, que podría considerarse su primera gran producción«.

En esa misma línea, el también periodista destacó que parte de la importancia que sostiene al filme entre lo más destacado de la historia del cine es, precisamente, el profundo impacto que generó dentro de la cultura popular: «Se transformó en un verdadero ícono. Su logo aparece en camisetas, inspiró atracciones temáticas en parques de diversiones y hasta existen videojuegos basados en ella».

«Esto, aunque ya existían películas de terror con animales protagónicos, como ‘Los pájaros‘ de Hitchcock, que también es una obra maestra, o ‘Tarántula‘, que es menor, pero sigue siendo buena. Además, Spielberg fue el primero en poner a un tiburón como protagonista, transformándolo en uno de los animales más representativos del cine terror ya que su influencia fue gigantesca y aparecieron muchas imitaciones posteriores. Es una cinta de culto que además revolucionó el concepto de los blockbusters, marcando el inicio de una nueva era en la historia del cine comercial», sumó Marín.

Valoración que coincide con el análisis de la crítica de cine, Alejandra Pinto: «Creo que es una película que lo tiene todo. Es una cinta de terror, de aventuras, una comedia y, al mismo tiempo, un retrato sobre los sistemas de poder en Estados Unidos. Su condición de clásico nace a partir de la manera en la que, con el tiempo, hemos podido ir develando sus capas. En ningún caso es una historia plana. Aparecen cosas nuevas cada vez que la vemos, y por lo mismo creo que tampoco envejece».

«Sigue hablando sobre cosas que pasan en nuestro mundo, que existen y que aún aparecen de distintas formas. Esa es una de sus grandes virtudes», puntualizó Pinto, quien igualmente enfatizó en el lugar que ocupa en la filmografía del autor de otros grandes clásicos como «E.T.», «Indiana Jones» y «Jurassic Park«.

«Diría que ‘Tiburón’ es una de las piedras fundacionales del mito de Spielberg, si es que ya lo podemos llamar así. Antes de esta cinta, Spielberg había hecho algunos capítulos de series de televisión. De hecho, hay uno muy famoso que dirigió en ‘Columbo‘ y otras películas que no tuvieron el mismo éxito. Esta película, ‘Encuentros cercanos del tercer tipo‘, ‘E.T.’ y ‘Los cazadores del Arca Perdida‘ las llamaría las cintas fundacionales, las que nos dicen más o menos hacia dónde va a ir el autor posteriormente», afirmó la crítica.

Una triada que, a la vez, muestra desde muy temprano «la capacidad que tiene Spielberg de poder contar historias, de manera muy afinada y divertida. Películas que además son muy profundas, pese a que de repente aparecen como bastante cómicas. ‘Tiburón’ es sumamente importante dentro de lo que vamos a entender como el Spielberg de la primera era».

John Williams y una banda sonora de película

La primera colaboración entre Williams y Spielberg se había concretado en 1974 con «Loca evasión». Sin embargo, fue «Tiburón» el filme que consolidó la relación creativa entre ambos, que se extendió por varias décadas y que llevó a la dupla a alzar una serie de bandas sonoras que calaron hondo en la cultura pop.

«Una de sus mayores virtudes es cómo logra generar tensión de manera constante, dominando a la perfección el uso del suspenso. Además de la banda sonora compuesta por John Williams, que ya se ha convertido en uno de los soundtracks más reconocibles e icónicos de la historia del cine, Spielberg también supo conjugar las escenas más aterradoras, con una influencia muy clara de Hitchcock. La película tiene escenas muy hitchcockiana por el uso del suspenso y de la música», destacó Marín sobre una característica que tuvo directa relación con la importancia de la sugerencia como una forma de contrastar los traspiés generados por la réplica del monstruo marino.

«Con una simple pero inquietante melodía, Williams logra generar una tensión constante al punto de que la banda sonora se convierte en un personaje más de la historia, actuando como cómplice del ‘Tiburón’ y aumentando el terror en cada escena. Y todo eso lo consiguió utilizando solo dos notas. Es un genio, es una orquestación brillante que demuestra toda su grandeza como compositor», añadió el crítico.

Lo anterior, en una visión que es compartida por Pinto: «John Williams tiene una habilidad increíble para hacer música que se nos pega inmediatamente. Todo lo que él hace nos remite a una imagen que podemos recordar inmediatamente cuando escuchamos uno de los acordes. En el caso de ‘Tiburón’, es una presencia tan potente que hasta ahora la escuchamos y pensamos inmediatamente en tiburones o en algo que se acerca de manera peligrosa».

«La diada Williams-Spielberg es una de las más fructíferas e interesantes, pero también de las más respetuosas que tenemos en el cine. Son personas que llevan mucho rato trabajando, que entienden muy bien cuáles son los movimientos del otro. Y creo que aquí se traduce todo esto de manera impecable», sintetizó la especialista.

Lo última, en una reflexión que también es sostenida por Marín. «Es una de las más importantes e icónicas en el cine, y eso que ‘Tiburón’ fue apenas su segunda colaboración de un total de 29 trabajos juntos, que son casi toda una vida. Y en esta película, la banda sonora compuesta por Williams es, sin duda, una de las más emblemáticas, no solo dentro de la filmografía de Spielberg, donde quizás es de las más importantes junto a ‘Indiana Jones’ y ‘Jurassic Park’, sino también en toda la historia del cine».