Chats filtrados de Cariola: PC defiende a la diputada y denuncia campaña para dañar su imagen

El Partido Comunista (PC) expresó este jueves su respaldo a la diputada Karol Cariola, luego de que se conocieran nuevos antecedentes en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, en la que se vincula a la parlamentaria con gestiones realizadas ante exalcaldes para la rebaja de multas de tránsito.

La colectividad emitió una declaración pública a través de sus redes sociales, en la que defendió el actuar de la diputada y criticó duramente las filtraciones del caso.

“Como Partido Comunista de Chile, hemos tomado conocimiento de las recientes filtraciones que afectan a nuestra compañera diputada Karol Cariola. Expresamos nuestro respaldo a lo señalado por ella en su declaración pública y nos solidarizamos con sus palabras”, señaló el comunicado.

Desde el PC argumentaron que las conversaciones reveladas “forman parte de las labores habituales de un/a parlamentario/a, las que incluyen interactuar con diversas personas, entre ellas empresarios y autoridades, para conocer sus inquietudes y buscar soluciones a problemas que afectan a la ciudadanía o a sectores productivos”.

La colectividad también manifestó su preocupación por el impacto mediático de las filtraciones, señalando que “el daño a su honra y reputación parece ser el verdadero propósito de estas filtraciones, más allá de la búsqueda de la verdad”. En esa línea, recalcaron que en varios de los casos mencionados por la prensa “no se advierte la existencia de delito, aunque será la Fiscalía quien determine aquello”. Asimismo, recordaron que las multas en cuestión ya fueron debidamente pagadas por la diputada.

El comunicado también informa que la defensa de Cariola solicitó cautelas de garantía para proteger contenidos no relevantes a la investigación y ha cuestionado la legalidad de la difusión de información privada. “Este punto es crucial, ya que la filtración de material reservado también podría constituir un objeto de investigación”, advirtió el texto.

El mismo partido hizo un llamado a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados en los medios de comunicación. “Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso denominado Sierra Bella, que fue cerrado sin formular ningún tipo de acusación. No es aceptable que se instale un ‘juicio’ en los medios antes de que se pronuncie la justicia”, concluyó la declaración.