Cristián Garay y política exterior de Trump: “Habla mucho, pero no significa que se encuentre haciendo algo”

“Dicen que quiero empezar guerras, no es verdad, quiero detener las guerras”. Esa fue una de las frases con las que Donald Trump le habló al mundo tras proclamarse como nuevo presidente de Estados Unidos. A los meses de dicha frase, no solo se empieza a cuestionar su promesa sino que, por el contrario, diversos conflictos como el de Medio Oriente se han intensificado.

Con su postura omnipresente, Trump enfrenta diversos flancos en el plano internacional en los que no ha obtenido avances significativos: escasos resultados en el conflicto Rusia-Ucrania, una guerra comercial con China en los que Xi Jinping no ha cedido un milímetro, mismo caso con la Unión Europea y su fallida guerra arancelaria, enfrentamientos con sus vecinos, México y Canadá, que se han transformado en “una piedra en el zapato” para el magnate, y su reciente involucramiento en el conflicto en el Medio Oriente sin éxito en sus objetivos con Irán, tienen a Trump en un momento en el que se duda de sus capacidades.

“La idea de que él iba a llegar y arreglar el mundo tiene que ver con esta idea bastante egocéntrica de que él es el centro mismo de la política mundial”, planteó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Cristian Garay, Doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago.

El experto señala cómo Trump, hace un tiempo, se catalogó a él mismo, a Vladimir Putin y a Xi Jinping como “esta especie de círculo decisorio del mundo” pero que lejos de ello, “las decisiones de política mundial no solo se están tomando en Moscú, en Beijing o Washington, se están tomando en Nueva Delhi, se están tomando en Brasilia, y aunque a él le moleste mucho, en la Unión Europea».

Para reflejar los fallos en las acciones de Trump a nivel internacional, Garay da de ejemplo el conflicto en Ucrania y Rusia. “La solución que él ofreció fue la sumisión de Ucrania y esa solución, que está marcada por los crímenes de guerra rusos, no es aceptable para la Unión Europea y sin embargo él dijo que la Unión Europea se hizo para ‘arruinar’ a los Estados Unidos”, comentó.

“No ha doblegado la voluntad de los ucranianos para seguir sacrificándose y muriendo por ser independientes y eso, aunque le moleste, es simplemente así. No ha conseguido desatar la unión geopolítica entre Moscú y Beijing. Y por cierto, el avispero del Medio Oriente no lo va a arreglar nadie. Son juegos que tienen que ver con identidades, con religiones, con visiones apocalípticas, en las cuáles se podrá conseguir un cese al fuego, pero no mucho más”, profundizó el analista.

El foco y mentalidad de Trump

Una de las principales dudas tiene relación con la cantidad de focos de conflictos abiertos que debe enfrentar Donald Trump en este momento, lo que llevaría a una menor eficiencia a la hora de contenerlos.

Pero el especialista, no obstante, considera que “él está centrado realmente en China”. “Por eso él quisiera sacrificar a Ucrania. En el caso de Canadá, le ha resultado un hueso muy duro. Ninguno de esos temas, ni tampoco la intención de adquirir Groenlandia, son temas mayores. Son cosas menores”, explicó.

“Lo que hay de fondo es que él ha dividido el mundo imaginariamente en Europa Occidental y América Latina dentro de la influencia de su país. Europa Central y el sector euroasiático en manos de Rusia y un fragmento del mundo asiático en la esfera de influencia china”, prosiguió con su análisis Cristian Garay.

En esa línea, explica la mentalidad detrás de Trump. “El concepto que él tiene de política mundial es un concepto de juegos de poder, de áreas de influencia, de bloques de contención y dentro de eso, adquirir países a un costo supereconómico que es lo que le ofrece a Canadá”, detalla, recalcando que “lo de Rusia afecta su ego, no el equilibrio mundial”.

Por otro lado, respecto del caso específico del Medio Oriente, Garay llamó a no olvidar que “la diplomacia de Donald Trump es básicamente discursiva”. “Él habla mucho, él embauca mucho, él engaña mucho, pero no significa que en la realidad se encuentre haciendo algo. Por ejemplo, escribió que los Estados Unidos dominan los cielos de Irán porque han conseguido que no haya misiles antiaéreos. Suena bonito, pero es falso, los que han eliminado las defensas antiaéreas son los israelíes”, sostuvo.

Con este contexto, Cristián Garay hace un paralelismo entre las acciones en materia internacional de Donald Trump en su primer gobierno con el actual. “No es muy distinta con la diferencia de que hoy ha aprendido a manejar los resquicios de la institucionalidad. Si antes tenía una política exterior sostenida sobre su liderazgo y su personalidad, hoy está reflejado institucionalmente”, comenzó planteando.

“¿Qué significa esto en el fondo? Que la política exterior estadounidense desaparece como una política articulada y se va sujetando a los criterios que él tiene acerca de la realidad. Y la política exterior de Donald Trump es esencialmente mercantil o de hombre de negocios”, prosiguió comentando.

En ese sentido lo compara con su actitud empresarial, cuyas características eran “la intimidación, la desvalorización y luego la compra de los activos a muy bajo valor”. A su juicio, es lo que ha intentado, sin éxito, con, por ejemplo, “la Ucrania de Zelenski, con Irán, con Canadá, con México, con Islandia y Groenlandia, y que intentó hacer, pero no le resultó con la Francia de Macron”.

“O sea, una política centrada en objetivos de corto alcance donde no se ve una comprensión estudiada del escenario internacional. Eso es porque él básicamente convierte la política exterior de los Estados Unidos en la política exterior de Donald Trump”, agregó Garay.