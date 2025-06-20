Diputada Cicardini (PS) solicita sesión especial de la Cámara por alza de contribuciones

En el marco del malestar ciudadano producto del alza de las contribuciones para las viviendas, la diputada socialista Daniella Cicardini solicitó a la Cámara de Diputadas y Diputados realizar una sesión especial para conocer las medidas y acciones que está desarrollando el Estado para dar una solución a las familias que se han visto afectadas por el aumento excesivo de estos pagos.

En la solicitud, dirigida al presidente de la Cámara Baja, Cicardini solicita que se cite al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, para abordar todas las propuestas, estrategias y resultados de las acciones que se están implementando en esta materia.

La parlamentaria destacó que la necesidad de abordar la problemática surge tras sostener encuentros y escuchar inquietudes de habitantes de sectores como Piedra Colgada en Copiapó, y por parte de vecinas y vecinos de la comuna de Vallenar, las que “se repiten a lo largo del país y hemos recibido como quejas e incertidumbre con respecto al alza de las contribuciones”.

“Es por eso que hemos ingresado la solicitud de una sesión especial para que podamos justamente revisar estos procesos de evaluaciones que se están haciendo en los territorios, y para que el SII y también el Gobierno puedan aclararnos para ver cómo podemos darle tranquilidad a aquellas familias que han visto el alza en las contribuciones», agregó.

En esa línea, la parlamentaria por la Región de Atacama aclaró que “en ningún caso se pone en duda que tiene que existir un pago al Estado, pero un pago razonable, justo y acorde a la realidad de cada familia”.

La solicitud realizada por Cicardini apunta al mecanismo de reavalúo de bienes raíces urbanos y rurales en nuestro país, el cual se desarrolla cada cuatro años. Respecto de los bienes raíces no agrícolas se realizó en el año 2022 y el de propiedades agrícolas en 2024. Esto significó que miles de familias vieron que sus propiedades incrementaron sus avalúos en más del 100%.

De acuerdo a datos de la Tesorería General de la República, en 2024 la recaudación proveniente del Impuesto Territorial aumentó respecto al año anterior, alcanzando los $2,5 billones, que es 10,9% más que en 2023. Si a la cifra se le descuenta la inflación y, para simplificar, se lleva a dólares, el año pasado los montos ascendieron a US$ 2.576 millones. Esto implica un aumento de 6,2% real respecto de los US$ 2.382 millones de 2023.

En la misiva, la diputada remarcó que en la Región de Atacama “existen sectores donde los vecinos pasaron de estar exentos del pago de contribuciones, a pagar sumas muy altas y en otros casos, pasaron a pagar sumas de contribuciones que rayan en lo injusto”.

Así, Cicardini apuntó a las dudas generadas por parte de la ciudadanía sobre los criterios utilizados para poder justificar estos aumentos de avalúos considerables en sus propiedades, dado que miles de vecinos continúan padeciendo problemáticas como la falta de conexión para redes de agua potable y otros servicios básicos. Otros, tampoco cuentan con servicios de salud cercanos y sufren problemas de frecuencia y continuidad del transporte público.

“Esta situación no solo afecta a los vecinos de la Región de Atacama, sino que lamentablemente se trata de una situación generalizada que afecta a todas las regiones de nuestro país, donde justamente nuestra clase media es la que más se ha visto afectada, ya que no pueden optar al beneficio de la rebaja del pago de contribuciones para adultos mayores”, señaló.