Kast en La Araucanía: retórica de guerra, micrófono cortado y discusión con organizadores

Durante su participación en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, arremetió con un discurso cargado de acusaciones y alusiones bélicas. En su intervención, aseguró que lo que ocurre en la región “no es un problema intercultural ni de deuda histórica”, sino un “terrorismo sangriento, cobarde, financiado, armado y organizado, con respaldo político, con silencio mediático y con impunidad judicial”.

Kast no solo criticó a los gobiernos anteriores, sino que apuntó directamente al Estado chileno por, según él, haber optado por “convivir con el miedo, administrar la derrota y normalizar lo inaceptable”. Estas afirmaciones fueron recibidas con aplausos por parte de algunos asistentes, pero también marcaron el inicio de un incidente que tensó el evento.

El tono confrontacional y el contenido de su discurso generaron incomodidad entre los organizadores. Kast excedió con creces los tres minutos establecidos para cada intervención, lo que llevó a la moderadora del panel, la periodista Paloma Ávila, a pedirle reiteradamente que respetara el tiempo asignado.

Lejos de acatar las normas del debate, el candidato republicano insistió en continuar, incluso después de que se le advirtiera públicamente. Frente a la negativa a ceder el micrófono, la organización optó por apagar su audio, lo que desató abucheos y gritos entre algunos asistentes que exigieron que se le permitiera finalizar su alocución. La periodista, visiblemente incómoda, defendió la equidad del espacio asignado a cada expositor, una postura que fue respaldada por parte del público y del equipo organizador.

La escena se tornó tensa. Kast discutió brevemente con la moderadora y representantes de Corparaucanía, organizadores del evento, quienes finalmente accedieron a darle un minuto adicional para cerrar su intervención. Esta concesión se replicó para los otros candidatos presentes: Johannes Kaiser (Partido Nacional Liberal) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).

Cabe destacar que las candidatas Carolina Tohá (PPD) y Jeannette Jara (PC) declinaron asistir al encuentro, mientras que Evelyn Matthei (Chile Vamos) se excusó por razones médicas. El panel se desarrolló en un clima de evidente polarización, donde el tono de Kast contrastó con intervenciones más enfocadas en propuestas políticas o económicas.