Mafalda, la niña rebelde, llega para sacudir los Estados Unidos de Trump

Adorada en América Latina y varios países de Europa, la tira cómica desembarcó por primera vez en tierras estadounidenses de la mano de Elsewhere Editions. La dulce y locuaz Mafalda le toca la puerta a Donald Trump para cuestionar sin pelos en la lengua el mundo, la autoridad y las injusticias.

Greta Thunberg le provocó más de un dolor de cabeza a líderes mundiales y empresarios durante la Cumbre sobre Acción Climática de Naciones Unidas. Desafiante y al grano, en su discurso la activista medioambiental de, por entonces, 16 años increpó al poder para dejar el palabrerío y pasar a la acción concreta.

De local y en pleno primer mandato, a Donald Trump no le tembló el pulso para twittear burlándose de Thunberg y la tildó irónicamente de «niña muy feliz con un futuro brillante«. Seis años después, otra niña extranjera sin miedo se perfila para plantarle cara al magnate y, quién sabe, quizás volver a irritarlo un poco. Esta vez desde una tira de historietas.

Creada hace 61 años por el dibujante argentino Joaquín Salvador «Quino» Lavado, Mafalda acompañó a varias generaciones a cuestionar con humor y sarcasmo el estado de las cosas (y, de paso, de la sopa en el menú de la casa).

La tira se volvió rápidamente un ícono fuera de su tierra natal y conquistó lectores en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, España, Portugal, Francia e Italia. En las librerías francesas, por ejemplo, es usual encontrar colecciones, almanaques y cuadernos con sus frases.

Estados Unidos, sin embargo, es un caso aparte. Si bien Mafalda se tradujo a 30 idiomas, incluido el inglés, la tira casi no tuvo distribución en el país de Charlie Brown. Al menos hasta hace una semana. A partir del pasado 10 de junio, el primero de los cinco tomos publicado por Elsewhere Editions y traducido por Frank Wynne se puede conseguir en librerías estadounidenses y en la web de la editorial por dieciocho dólares.

Valiente, cuestionadora y perspicaz, Mafalda y su universo de personajes arquetípicos, como Manolito, Susanita y Felipe, supo ser inmune al paso del tiempo, comprenderse en diferentes contextos socio-políticos y se reinventa justo ahora, en un período de guerras e incertidumbre internacional.

«Es la historieta que Estados Unidos está necesitando en este momento«, declaró a The New York Times el dibujante compatriota de Quino y residente en Estados Unidos Ricardo Siri.

Según el ilustrador, famoso por su tira «Macanudo«, Mafalda tiene el poder de fomentar el pensamiento crítico en sus lectores, sobre todo en los más jóvenes. «Lo que te enseña Mafalda cuando sos chiquito, si empiezas a leer leyendo esos libros, no es a portarte bien sino a preguntar, a cuestionar el mundo que viene de arriba«.