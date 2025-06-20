Maribel Mora Curriao y la lucha mapuche: “Seguimos resistiendo de una manera bastante frontal, pero pacífica”

Desde 1998, cada 21 de junio en Chile se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Bajo esa premisa la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile dedicó un especial del programa “Diálogos desde las Humanidades”, transmitido por Radio Universidad de Chile, a reflexionar sobre la memoria, la cultura y los desafíos actuales de los pueblos indígenas.

La invitada fue Maribel Mora Curriao, poeta mapuche y directora de Equidad e Inclusión de la Casa de Bello, quien conversó con el periodista Felipe Pozo.

La entrevista abordó temas como la poesía, la memoria ancestral, la discriminación estructural, el rol de la mujer indígena y el estado actual de las políticas públicas hacia los pueblos originarios. Mora Curriao, consultada sobre su labor poética y de investigación, expresó que “hay un momento de la vida en que asumo con responsabilidad ese mandato de transmitir de alguna manera. (…) Rescato más la voz de los miembros de mi familia, de la comunidad, del pueblo mapuche en general, muchas voces, no solo la mía”.

La poeta habló también de su próximo libro «Coyac de las Condenadas», un diálogo ficticio entre mujeres poetas vivas y ancestras fallecidas, que aborda temas silenciados incluso dentro de la propia cultura mapuche, como la figura de los Kalkus. “Es un libro importante dentro de lo que he escrito, porque no solo habla de la memoria, sino que también pone sobre la mesa muchos temas que a veces incluso dentro de la misma cultura están vetados”, reflexionó la autora.

Respecto al actual proceso del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento y la posibilidad de formar parte como pueblo mapuche en la Constitución, Mora Curriao se mostró cauta. “Me gustaría que esta fuera la oportunidad. Creo que aplazarlo incluso es dañino para el mismo país. Podemos irnos alejando más de lo que hemos estado en distintos momentos si esto no se resuelve pronto”.

La conversación también abordó la discriminación histórica y estructural que vivió y continúa sufriendo el pueblo mapuche, especialmente en relación con la pérdida de tierras y la imposición de una cultura dominante.

“La cultura se articula en torno a los elementos naturales. No está esta división entre lo que es natural y lo que es propiedad. Es todo un continuo. Esta destrucción de la sociedad fue grave para la cultura mapuche”, comentó.

Sobre el rol de la mujer indígena, Mora Curriao fue enfática en decir que “a pesar de toda la discriminación, o quizás a propósito de tanta discriminación, las mujeres indígenas hemos sido mucho más fuertes que los hombres indígenas”.

“Vestirse como indígena es una manera de resistir. Nuestra vestimenta y nuestro ser mujer mapuche se ha ido fortaleciendo a pesar de esa discriminación”, añadió.

En el ámbito educativo, la académica subrayó la necesidad de avanzar en la implementación de cátedras de historia y lengua indígena en las universidades, tal como lo establece la Ley Indígena de 1993. “Estamos tratando de trabajar en conjunto para que antes de que se acabe este gobierno logremos tener al menos lo que dice la ley indígena: que todas las universidades debieran tener al menos una cátedra de historia y de lengua y cultura indígenas”.

Adicionalmente, Mora Curriao destacó cómo los gestos cotidianos también son formas de resistencia y transformación. “Las chiquillas que dan su examen de grado en la Corte Suprema con ropa mapuche, que reciben su grado de magíster o de doctorado con ropa mapuche, van rompiendo esta discriminación que persiste. Seguimos resistiendo de una manera bastante frontal, pero pacífica a la vez”.

Puedes revisar la entrevista completa en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Humanidades TV.