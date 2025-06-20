Muere Rafael Cumsille, dirigente empresarial e instigador del golpe militar de 1973

Rafael Cumsille Zapapa, histórico dirigente gremial del comercio chileno, falleció la madrugada del 20 de junio a los 93 años. Su figura, ampliamente reconocida en el mundo empresarial, también es recordada por su papel en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende, lo que lo vincula directamente con los hechos que antecedieron al golpe civil militar de 1973.

El expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y uno de los promotores del llamado paro de los camioneros, Orlando Sáenz, relató en el libro La Conjura: los mil y un días del golpe, de Mónica González que «en septiembre de 1972, la estructura del Comando Gremial conspirativo ya era muy complicada. Intervenían otros ‘generales’: los transportistas León Villarín, el comercio detallista de Rafael Cumsille, los sectores intermedios de Raúl Bazán, los colegios profesionales. Apareció luego Jaime Guzmán con sus gremialistas y Pablo Rodríguez con Patria y Libertad. Esto fue creciendo y creciendo y, para fines del año 1972, este movimiento fue capaz de parar durante un mes a Chile».

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales. “Con mucha pena informamos la partida de nuestro padre Rafael Cumsille Zapapa. Gracias por tu gran amor a tu familia y a tu gremio. Te amaremos y nos sentiremos orgullosos de ti por siempre. Fuiste un gran luchador gremial”, expresaron en la cuenta de X del fallecido dirigente.

Cumsille fue presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, y uno de los fundadores de la Conapyme, organizaciones desde las cuales defendió los intereses de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, su legado gremial está marcado por su rol en los paros nacionales de 1972 y 1973, que buscaban frenar las reformas del gobierno de la Unidad Popular.

Por lo demás se le reconoce como uno de los civiles más activos en la conspiración contra el gobierno del expresidente Salvador Allende. Tras el golpe cívico-militar, mantuvo vínculos con el régimen de Augusto Pinochet y continuó su carrera como dirigente gremial, siendo una figura influyente en el empresariado chileno durante décadas.

Diversas figuras políticas y gremiales lamentaron su fallecimiento. El candidato presidencial republicano José Antonio Kast lo describió como “la voz de miles de emprendedores y un ejemplo de coraje y amor por Chile”. Desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett afirmó que “las pymes de Chile estamos de luto”.

En tanto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel expresó «mi homenaje más grande a Don Rafael Cumsille. Un grande entre los grandes. Un caballero. Pero sobre todo un líder enamorado de las pymes y del desarrollo del país a través del comercio. Chile le debe mucho»

Finalmente, el candidato Jaime Mulet (FREVS) señaló que «fue un dirigente gremial inclaudicable, defensor del comercio local y de los pequeños emprendedores. Rafael Cumsille Zapata QEPD lideró durante muchos años la Cámara Nacional de Comercio Detallista y Turismo y fue fundador de la Conapyme. Mis condolencias a su familia y a toda la gran familia del comercio detallista».