A una semana de guerra: Irán reporta 430 muertos e Israel 24 fallecidos

El Ministerio de Salud de Irán confirmó este sábado que al menos 430 personas han muerto y más de 3 mil 500 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra su territorio, que comenzaron el pasado viernes 13 de julio.

A la espera de que las autoridades precisen este balance, recogido por los medios regionales, cabe recordar que Irán acusó previamente a Israel de atacar centros de población civiles en sus operaciones y que entre los fallecidos hay decenas de niños.

Israel, por su parte, expresó que los contraataques iraníes contra su territorio -más de 450 misiles y 400 aviones no tripulados contra más de medio centenar de objetivos- han dejado ya 24 muertos y mil 217 heridos, entre ellos doce en estado grave.

Por otro lado, Irán detuvo en las últimas horas a 22 personas bajo sospecha de vínculos con los servicios de inteligencia israelíes, según dijo la policía local a la agencia de noticias semioficial ISNA.

Los individuos fueron detenidos en la provincia de Qom bajo la sospecha de estar en contacto con los servicios de espionaje del «régimen sionista». También se les acusa de «perturbar la opinión pública» y «apoyar al régimen criminal» de Israel.

No se han revelado los detalles de los cargos específicos ni la identidad de los arrestados.