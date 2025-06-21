Gustavo Petro se anotó una victoria con su reforma laboral: Congreso aprobó el proyecto

El Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral tras el visto bueno al texto conciliado en las dos cámaras del país, tras lo cual el presidente Gustavo Petro anunció que derogará el decreto para la convocatoria de la consulta popular sobre la ley.

«El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida», celebró el mandatario desde su cuenta de la red social X.

El texto, tras finalmente alcanzar la conciliación entre las dos propuestas aprobadas en las diferentes cámaras en el último día de la legislatura, pasará a manos de la Presidencia para convertirse en ley.

La ley establecerá que la jornada nocturna comience a las 19.00 horas, mientras que antes empezaba a las 21.00 horas, y que termine a las 6.00 horas. Todo lo comprendido en el resto del día será considerada jornada diurna. Por lo tanto, aquellas personas que trabajen en horario nocturno, que se amplía durante dos horas, recibirán una mayor compensación económica.

Igualmente, el recargo salarial por trabajar los domingos y los días festivos pasará del 75% al 100%, un aumento que será progresivo en los próximos tres años hasta llegar al 100 por ciento en 2027.

Los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pasarán a cobrar un 75% del salario mínimo durante su etapa lectiva -primer año- y el salario mínimo en su totalidad mientras sean becarios de la institución -segundo año-. Asimismo, durante esta etapa laboral en el SENA serán considerados como trabajadores y, por lo tanto, tendrán derecho a todas las prestaciones sociales.

En este sentido, las empresas que no contraten a sus becarios verán aumentada la «cuota de aprendizaje», una multa que irá destinada a «a apoyar a jóvenes, impulsar la educación rural y fomentar el emprendimiento», según indica la Presidencia de Colombia.

La norma buscará potenciar el contrato indefinido que define como «principal», sin embargo, el resto de modalidades contractuales como el contrato a término fijo -temporal- o por prestación de servicios continúan siendo válidos.

«¡Triunfó la dignidad laboral! Le cumplimos al país con una reforma decente, justa y transformadora. Ganan los trabajadores y trabajadoras de Colombia», dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de la red social X.

Petro retira la consulta popular

El presidente Petro manifestó que la consulta popular con la que quería mandar a las urnas a los colombianos para conocer su opinión acerca de la ley de trabajo «ya no es necesaria» y, por lo tanto, derogará el decreto que la convocaba.

Con esta medida de presión, el mandatario pretendía mantener su apoyo a la medida en las calles, tras el paro de 48 horas que ya convocaron los sindicatos a finales del mes de mayo. Sin embargo, a mediados de ese mismo el Senado tumbó la propuesta por 49 votos en contra y 47 a favor y el Gobierno denunció fraude después de que la cámara permitiese modificar el voto de uno de los senadores de la oposición una vez que ya se había pronunciado.

«Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo«, comentó el líder colombiano en la red social X.

Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente

El mandatario también anunció que en las próximas elecciones colombianas los votantes contarán con una papeleta para decidir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, un proceso que llevaría a renovar la Constitución de 1991 para incluir Acuerdos de Paz de La Habana de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un futuro pacto surgido de las actuales negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tal y como ha expresado el mandatario en anteriores ocasiones.

«Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz», indicó Petro.

Desde la oposición, la precandidata presidencial y senadora por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, consideró que el presidente «vuelve a tratar de torpedear el orden jurídico y constitucional» con este nuevo anuncio y asegura que la constitución ya tiene otros mecanismo para convocar el proceso constituyente, en declaraciones recogidas por la emisora de radio Caracol.