“Imposible construir mayorías así”: Leonardo Cubillos enfrenta al PC por críticas a Tohá

En medio del clima de tensión que rodea a las primarias presidenciales del oficialismo, el presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, salió a respaldar públicamente a Carolina Tohá, candidata del Socialismo Democrático, y lanzó duras críticas al Partido Comunista, colectividad que impulsa la candidatura de Jeannette Jara.

El dirigente radical cuestionó los recientes reproches del PC hacia Tohá, quien ha expresado diferencias con el programa de su contendora. Cubillos defendió el derecho a debatir ideas dentro de una coalición diversa y advirtió que no se puede confundir el disenso con ataques ideológicos.

“Si debatir con el PC o sus ideas te hace anticomunista, es imposible construir mayorías”, afirmó, al tiempo que llamó al Partido Comunista a mostrar mayor disposición al diálogo y apertura en la construcción programática.

Cubillos fue más allá al acusar una actitud reiterada de victimización por parte de la colectividad liderada por Lautaro Carmona. “No es posible esconderse en la victimización como siempre lo ha hecho el Partido Comunista, tratando de imponer ideas que son malas, y eso es lo que hemos transparentado”, señaló.

Aunque reconoció puntos de encuentro con el PC, el presidente del PR también remarcó que existen “importantes diferencias”, particularmente en materias como seguridad pública y políticas económicas. En su opinión, las propuestas del Partido Comunista carecen de profundidad. “En esos temas solo se hacen declaraciones y promesas vacías. Eso no es ser anticomunista, simplemente creemos que las ideas que plantea el PC no bastan para gobernar”, aseguró.

Finalmente, Cubillos advirtió que el debate dentro del oficialismo aún no ha abordado temas más sensibles, como la postura histórica del PC frente a regímenes como los de Cuba o Venezuela, dejando abierta la posibilidad de que esos temas también entren en la discusión programática de cara a la primaria del 29 de junio.