Marco Álvarez y amenazas a la educación pública: "Con los movimientos reaccionarios que se están incubando podría ocurrir lo mismo en Chile"

Como una instancia para «promover la investigación social para combatir la pobreza y la desigualdad, fortalecer los derechos humanos y la participación democrática, y contribuir al desarrollo sostenible». Esa es la definición que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) traza sobre su misión, cuyo trabajo también tiene un importante asentamiento en nuestro país a través de diversas instituciones.

Un vínculo que hoy se ve todavía más fortalecido gracias a la reciente elección del académico y coordinador del diplomado de Extensión en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad de Chile, Marco Álvarez, como miembro del Consejo Directivo del organismo.

«Me tiene muy contento pero, sobre todas las cosas, incentivado y motivado a poder aportar a una nueva era de la CLACSO, ya sea a nivel global como en Chile, y que permita desarrollar varios proyectos que potencien las ciencias sociales, las humanidades, las artes, pero sobre todo el pensamiento crítico latinoamericano», expresó Álvarez sobre este cargo, que le fue asignado tras lograr la votación unánime de todos los centros académicos chilenos vinculados a la entidad.

Es en esa línea que destacó el rol que cumple este espacio en el panorama actual: «Es la organización académica, intelectual y formativa internacional más grande del globo. Tiene presencia en más de 50 países del mundo y si bien está concentrada particularmente en América Latina y el Caribe, hoy podríamos decir que es la principal referencia del pensamiento crítico«, expresó.

Sobre el impacto que este trabajo puede tener en los tiempos actuales, señaló que «es fundamental para nuestro contexto nacional, pero también global, frente a la contraofensiva neofascista o reaccionaria que se está viviendo. La CLACSO hoy tiene la responsabilidad de ser un aporte significativo para frenar este fenómeno tan monstruoso y que en el campo de las ciencias y de la academia tiene efectos nocivos, como recortes a la educación pública o en torno a la libertad de enseñanza. Por tanto, la CLACSO tiene que jugar un rol fundamental para enfrentarse a estos fenómenos, y no tengo duda de que así será».

Las amenazas a la educación pública

Bajo ese contexto es que el académico mira con preocupación el impacto que está generando el ascenso de los gobiernos de ultraderecha en países vecinos, especialmente en el ámbito de la academia. «Una de las principales características de este fenómeno reaccionario no es solo limitar y atacar a los movimientos sociales y populares o limitar la libertad en todos los sentidos, sino que también apunta principalmente a mermar el caudal de la educación pública. Y esto es por algo. Porque la educación pública significa democratización, mayor equidad, igualdad, posibilidades a estudiantes de diferentes sectores para que puedan formarse, etc.», explicó Álvarez.

«Podríamos ejemplificar con el caso argentino. Las políticas del gobierno de Milei están arrasando la educación pública, limitando su desarrollo, y si uno pudiera hacer de analista político, es probable que a través de gobiernos reaccionarios como los que se están incubando también podría ocurrir lo mismo en Chile. Y aumentar aún más la merma de la educación neoliberal en el país», sumó.

Lo anterior, en medidas concretas que pueden ir desde mayores recortes presupuestarios del gasto público destinado a la educación o «tener intervención en las mallas, en los programas curriculares de nuestras universidades. Uno de los principales proyectos es intervenir las agendas de libertad de expresión a nivel académico, lo que podría ser muy terrible en nuestro país y, como ha sucedido, puede limitar la posibilidad de becas y de inserción al campo académico de las y los estudiantes».

«En esto, una de las cuestiones que nos preocupan, sobre todas las cosas, es que en materia de contenido se puedan mermar aún más las iniciativas de pensamiento crítico y transformador que vienen a aportar para poder construir una sociedad más justa, igualitaria y mejor», añadió el académico.

Por todo lo anterior es que Álvarez también hace hincapié en la importancia de que las ciencias sociales se vinculen con la ciudadanía misma: «El pensamiento crítico es fundamental en la actualidad frente a los fenómenos que ya hemos conversado para poder no solo interpretar la realidad y la sociedad, sino también para tener herramientas y transformarlas en función de construir una sociedad mejor. Lamentablemente, los proyectos académicos hoy carecen de una perspectiva de pensamiento crítico, el que más bien se utiliza de forma meramente academicista y no son capaces de vincularse con su entorno, con la realidad social y con los movimientos sociales que emergen en una sociedad que exige a gritos mayores niveles de igualdad».

«Por eso, me parece que es fundamental la relación entre pensamiento crítico y sociedad civil, y que hoy lo carecen los proyectos universitarios. La CLACSO, en alguna medida, es la síntesis de ambas cosas. Es el desarrollo profundo, disciplinario del pensamiento crítico, pero a su vez también vinculado con organizaciones sociales, populares, civiles que apuntan en esa dirección», concluyó Álvarez.