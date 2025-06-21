Roja estrella, la película chilena sin cámaras que reconstruye con su historia fragmentos de la represión de la dictadura

¿Cómo fue que un simple objeto metálico pudo haber sido merecedor de 31 impactos de bala por parte de efectivos militares? ¿Qué llevó a aquella acción contra un artefacto inanimado ubicado en el frontis de la sede central del Partido Comunista en Santiago de Chile?

La historia de lo ocurrido a aquel dispositivo con forma de astro de cinco puntas, que hasta 1973 se iluminaba de rojo en la noche santiaguina y que fue abatido a balazos ese mismo año, es la protagonista de la película documental Roja Estrella que se estrenará el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional.

Con archivos recopilados por Margarita Alvarado y el testimonio visual de Claudio Pérez (cuyas fotografías, todas inéditas, son pilar del relato), Coti Donoso teje -sin filmar un solo plano- un montaje que convierte lo fragmentario en memoria viva, igualando en intensidad lo personal y lo político.

Roja Estrella es una narración honesta y sin artificios a través de la cual el espectador es invitado a ser parte de una tarea de rescate y memoria. Una historia real en que, paso a paso, la música compuesta por el cantautor Manuel García, añade una capa emotiva a esta singular acción que entrelaza contingencia política y rescate patrimonial.

El documental Roja Estrella, fue premiado recientemente en el 22º Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez (Cuba, 2025), además de ser reconocido con el Premio Especial del Jurado en FECIR (Chile, 2024), destacando su magistral trabajo de montaje y dramaturgia a partir de material de registro.

Roja Estrella ha sido seleccionado oficialmente en prestigiosos festivales internacionales como LASA Film Festival (EE.UU.2025), 20th International Labour Film Festival (Turquía, 2025) y Ahmedabad International Film Festival (India, 2025).

Su debut oficial en Chile se realizará el próximo 24 de junio en la Cineteca Nacional (Plaza de la Ciudadanía #26, Centro Cultural La Moneda), dando inicio a una itinerancia por salas chilenas que incluirá regiones como Coquimbo, Aysén, Valparaíso y Antofagasta, entre otras.

Sobre Coti Donoso es una referente del cine documental chileno, con una trayectoria marcada por films como Allende mi abuelo Allende (ganador en Cannes) donde fue montajista y Cuando Respiro (su ópera prima como directora en 2015, premiada en Colombia y Argentina) o Velados Transparentes, documental de archivos del grupo musical La Ley. Su expertise en montaje -galardonado en festivales como el Santiago Álvarez (2011) y el Audiovisual de Bariloche (2023) – se refleja en esta obra que desafía los límites del archivo para construir narrativa.

Sobre Margarita Alvarado: Gestora de la idea original de Roja Estrella, también participante en la Investigación y en la Producción, es Doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, Licenciada en Estética, académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fecha de estreno: 24 de junio

Hora: 19:00 horas

Lugar: Cineteca Nacional de Chile

Entradas: cinetecanacional.cl

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