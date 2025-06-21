Tribunal frena ofensiva de Trump contra estudiantes extranjeros en Harvard

Un tribunal de Massachusetts ha vuelto a bloquear este viernes, esta vez de manera definitiva, la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, para suspender las matriculaciones extranjeras en Harvard, poco antes de que este mencionase públicamente un «posible» acuerdo con la prestigiosa universidad, con la que su Administración ha estado trabajando «estrechamente».

La orden, que «prohíbe implementar, instituir, mantener o dar cualquier fuerza o efecto a la revocación del 22 de mayo de 2025 de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del Demandante (SEVP)», ha sido emitida por la jueza de distrito Allison D. Burroughs, quien previamente este mismo mes había declarado ya una restricción temporal en relación al mismo asunto contra el Gobierno federal.

Este dictamen, ha explicado Burroughs, «impide dar cualquier fuerza o efecto al aviso de revocación» presentado por el Ejecutivo estadounidense a finales de mayo de este año e incluye –sin limitarse a estos supuestos– «cualquier determinación que un titular de la visa no haya mantenido (su) estatus de no inmigrante sobre la base del Aviso de Revocación; cualquier acción adversa con respecto a una solicitud de visado; o cualquier denegación de admisión a EEUU sobre la base del Aviso de revocación», entre otras.

Por su parte, Donald Trump ha señalado las «graves irregularidades» en las que se ha visto envuelta la Universidad de Harvard y ha aseverado que, pese a ello, han tratado de alcanzar una solución conjunta y que probablemente esta se dé a conocer en la próxima semana.

«Hemos estado trabajando estrechamente con Harvard, y es muy posible que se anuncie un acuerdo durante la próxima semana. Han actuado de forma extremadamente apropiada durante estas negociaciones y parecen comprometidos con hacer lo correcto», ha expresado en una publicación en su cuenta en la plataforma Truth Social.

Si bien el líder del Ejecutivo estadounidense no ha revelado más detalles al respecto, ha aseverado que, «si se llega a un acuerdo sobre la base que se está discutiendo actualmente», este será «increíblemente histórico y muy beneficioso» para Estados Unidos.

Esta resolución llega después de que la misma letrada ampliase este martes hasta el 23 de junio la paralización de la orden del presidente Trump, para suspender las matriculaciones extranjeras en la Universidad de Harvard, una medida que ha abierto una contienda judicial entre el centro educativo y la Administración del país norteamericano.

La decisión del magnate neoyorquino obligaba a Harvard a rechazar a los estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026, obligándolos a trasladarse a otra universidad «o perder su estatus legal». En este contexto, añadía, para recuperar el certificado antes del próximo año académico, Harvard «debe proporcionar toda la información requerida».

El portavoz de la institución académica, Jason Newton, ha calificado la medida del Gobierno estadounidense de «ilegal» y como «una acción de represalia», advirtiendo de que «amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de «la mencionada universidad..