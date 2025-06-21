Trump ordena bombardeo a instalaciones nucleares iraníes y desata tensión mundial

En una operación militar sin precedentes desde el inicio de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado un bombardeo dirigido contra instalaciones nucleares clave de Irán, elevando al máximo la tensión en Medio Oriente.

“Hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las tres instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahán. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní”, declaró Trump a través de su cuenta oficial en Truth Social.

Según precisó el mandatario, el mayor impacto se concentró en el complejo subterráneo de Fordow, objetivo de una ofensiva de gran intensidad: “contra Fordow se ha lanzado una carga completa de bombas”, escribió en la misma publicación.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan apenas horas después de que la Casa Blanca señalara que Trump tomaría una decisión respecto a una eventual acción militar “en las próximas dos semanas”, con el objetivo de dar espacio a negociaciones diplomáticas.

La sorpresiva ofensiva se produjo en medio de presiones internacionales para desescalar el conflicto y reabrir canales diplomáticos respecto al programa nuclear iraní. El anuncio del ataque ha dejado en suspenso cualquier posibilidad inmediata de diálogo.

Isfahán y Natanz, también atacadas, son dos ciudades clave en la infraestructura atómica iraní. Natanz aloja una de las principales plantas de enriquecimiento de uranio del país, mientras que Isfahán alberga instalaciones de conversión nuclear.

Aunque no se han reportado cifras oficiales sobre daños materiales o víctimas, medios y agencias internacionales han comenzado reportes sobre posibles impactos en infraestructura crítica. Teherán aún no emite una declaración oficial.

La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, China y Rusia, observa con alarma la situación, en un contexto donde la estabilidad regional ya se encontraba debilitada. La acción de Trump agrava aún más el conflicto geopolítico en la región.