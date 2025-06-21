Verónica Undurraga: "Carolina Tohá puede convocar a bases más amplias que los otros candidatos"

Verónica Undurraga, abogada y ex presidenta de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, es una de las voceras del comando de Carolina Tohá, candidata presidencial del Socialismo Democrático.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Undurraga destacó el despliegue de la campaña que en los próximos días tendrá a la candidata visitando las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Biobío, y Valparaíso. «Sigue con una agenda muy intensa para recoger las opiniones de las personas, tanto del mundo más urbano como del mundo rural, y Chile tiene tantas diferencias territoriales y tantas necesidades distintas que ella quiere recoger todo para ir enriqueciendo su programa de gobierno», señaló.

Consultada por ejes del programa presidencial, la abogada planteó que «tiene propuestas bien concretas, por ejemplo, en seguridad: duplicar la formación de Carabineros al doble de 3 mil 500 que están saliendo ahora a 7 mil, fortalecer el GOPE porque el tipo de delincuencia que tenemos ahora requiere a policía especializada que pueda intervenir en conflictos complejos, levantar el secreto bancario que es muy importante y sobre todo temas de inteligencia».

«Ya no quedarse con los antiguas recetas que era solo aumentar las policías, sino que tener una inteligencia policial mucho más sofisticada, tener equipo mucho más sofisticado y ahora lo puede hacer porque puede continuar, y con mucha más fuerza, con el trabajo que ya hizo como ministra. Ya está la legislación que permite actuar y están muchos más recursos a disposición del gobierno que asuma», defendió.

¿Cuáles dirías que son las principales diferencias con los otros candidatos?

Hay que recordar que estas son primarias y son primarias del progresismo y, por lo tanto, la expectativa es que se va a gobernar en esta alianza, pero, además, Carolina Tohá lo que busca es ampliar las bases, no solo a los partidos que están participando en esta primaria, sino mucho más allá, porque es la única forma de ganar el gobierno y además de dar de estabilidad al país.

Sí hay diferencias y, por eso, es importante que se marquen y se han marcado en este tiempo de campaña. Pues en materia de seguridad, por ejemplo, hay una gran diferencia. Carolina sabe exactamente cuáles son las necesidades que ahora hay. Ya tiene todos los vínculos hechos con las distintas instituciones.

Va a empezar el primer día no a aprender del tema, sino que a implementar y a fortalecer con su liderazgo la agenda de seguridad. O sea, ya se han empezado a notar los primeros resultados y ahora lo puede intensificar.

En materia económica, también tenemos planes mucho más concretos. Naturalmente quiere que las personas tengan seguridad económica, puedan llegar a fin de mes, etcétera. Carolina Tohá tiene una agenda de crecimiento, que ya sabe exactamente con políticas concretas qué es lo que va a hacer en materia de energías limpias, de data center, hidrógeno verde, un plan de una economía basada en ofrecer alimentos sustentables que hacía el futuro va a ser muy importante para la exportación.

Tiene propuestas en el sector forestal, sabe como dirigir y articular la colaboración pública-privada. Entonces, de alguna manera, ella tiene un liderazgo para que esa articulación pública privada funcione porque ya lo ha demostrado. En temas muy difíciles ella puede alcanzar al mundo privado porque tiene ahí una comunicación abierta y mucho liderazgo para que las políticas sean progresistas y para que el Estado apoye en áreas que son las que van a mejorar la economía.

¿Carolina Tohá ya tiene las respuestas para estas problemáticas, más que venir a implementar recetas nuevas? ¿A eso apuntan?

O sea, bienvenida la innovación. Estamos muy abiertos a la innovación porque el mundo del trabajo ha cambiado, ¿no es cierto? Las recetas antiguas no sirven. Lo que sirven son los aprendizajes y hay que tomar lo que ha funcionado bien, hay que aprender de lo que no ha funcionado bien, pero lo que sí es importante es que no tiene dogmatismo en materia económica.

Lo importante es eso, aprender de lo que ya ha funcionado, es mala la idea de una persona que llega creyendo que se las sabe todas. Pero sí es importante que esté rodeada de personas que saben y tener propuestas concretas, no solo ideas, porque es muy fácil a nivel abstracto decir, ‘quiero que todo el mundo tenga un buen salario o quiero que no haya desempleo’. Lo importante es saber qué decisiones tomar para que eso sea así.

Se le ha criticado desde otras candidaturas a Carolina que trae la nostalgia de los 90′ y que se rodea de figuras de Concertación.

Creo que es una caricatura. Eso no es así. De hecho, ella fue la primera, o sea, imagínate en temas de seguridad, por ejemplo, y en economía pasa lo mismo. En temas de seguridad, ¿quién fue la primera persona que dijo hay que tomar el toro por la astas? No hay que ser dogmático. Hay que ver lo que funciona, hay que meterle cabeza, trabajo.

Con economía va a ser la misma actitud, si ése es el liderazgo que tiene Carolina Tohá y ella desde el principio ha dicho que lo que se recoge de los gobiernos de la Concertación es la necesidad de tener una coalición amplia, la necesidad de atacar los problemas importantes. La Concertación bajó la pobreza, la extrema pobreza en una forma muy importante respecto a lo que había entregado la dictadura.

Ése es el impulso que hay que tener, pero los problemas ahora son completamente distintos. El mundo del trabajo es completamente distinto y eso Carolina Tohá bien lo ha dicho desde siempre. Una cosa es tener el impulso de trabajar con unidad, con personas que son distintas, que piensan distintas y ponerle liderazgo a eso y otra cosa pensar que los problemas son los mismos de antes.

De hecho, lo que ha dicho la candidata Carolina Tohá es que la preocupación que tenemos es que la derecha está con las mismas recetas, las mismas recetas de siempre que sabemos que no funciona. Entonces, tener una candidata progresista que sabe que los desafíos del futuro son distintos a los que se enfrentaron antes, pero que tenga el liderazgo para hacer esos cambios, así como lo tuvo en materia de seguridad, tenerlo en materia económica, yo creo que eso es una fortaleza de Carolina Tohá.

¿Qué hace más competitiva a Carolina Tohá? Se ha apuntado a que es más representativa.

Yo creo que Carolina Tohá puede convocar a bases más amplias que los otros candidatos y candidatas de la primaria que tienen una base. Por ejemplo, el candidato Gonzalo Winter o la candidata Jeannette Jara tienen bases militantes muy comprometidas, pero les cuesta más convocar hacia otros grupos, sobre todo grupos independientes. Hay que pensar que la base de los militantes en Chile son muy minoritarios, la gran mayoría de las personas se considera independiente y la gran mayoría de las personas cuando se les pregunta sobre sus ideas políticas se consideran más bien de centro o moderados.

Entonces, Carolina Tohá tiene a nuestro juicio, dos ventajas. Primero, que puede convocar más a ese mundo independiente y que no le gustan los extremos y, segundo, que tiene un liderazgo mucho más convocante y mucha capacidad para enfrentar conflictos y situaciones complicadas, cosas que parecía que no se iba a llegar nunca a un acuerdo.

Eso es su capacidad y lo hemos visto en, por ejemplo, en los temas de seguridad, en los que tenía a veces fuego desde una actitud super refractaria y totalmente obstructiva de parte de la derecha y a veces también tenía dificultades para avanzar en ese proyecto por parte de otros sectores de izquierda. Y ella ha demostrado que sacó muchísimas leyes, no solo la agenda prioritaria de seguridad que tenía 27 leyes. Eso significa que el próximo gobierno tiene las capacidades y las competencias para actuar y los recursos para actuar, está en mucho mejor pie ahora y esto ya se está notando en los resultados.

Entonces, tiene ese liderazgo y tiene una capacidad de trabajo, de estudio, porque una cosa es hablar de los temas en forma abstracta y de ideales y otra cosa es exactamente saber dónde están los nudos de los conflictos.

Se apunta al voto útil ¿Creen que ese llamado puede resonar en las primarias?

A mí impresión el voto útil no refleja la importancia que tiene esta decisión. Cuando estamos hablando de que Carolina Tohá es la única que puede enfrentar a la derecha lo que estamos diciendo es, ojo, cuál es el riesgo que estamos corriendo si es que no tenemos una candidata o candidato competitivo para la elección de noviembre. Entonces, es muy distinto cuando uno está decidiendo una primaria en la que puede haber grupos super consolidados y supermilitantes que voten por uno u otro candidato, pero hay que tener también de vista que nuestra meta, nuestra meta común como coalición es ganar las elecciones de noviembre. Y entonces aquí no es un problema de que uno esté descalificando en absoluto.

Tenemos muy buenos candidatos y eso es excelente y eso es lo que se buscaba y lo que buscó con mucho ahínco Carolina Tohá, que tuviéramos una primaria del progresismo, pero también hay que tener presente que esta primaria no es para quedarnos contentos. El tema es cómo esta coalición va a tener fuerza para enfrentar la elección de noviembre. Y, al otro lado, tenemos candidatos que a nuestro juicio llevarían al país por una senda que es muy peligrosa porque no se ha logrado consolidar en Chile una derecha que realmente esté comprometida y dé seguridad de respeto a la democracia y de tener política económica, política de seguridad que vayan más allá de ciertos eslóganes que son super dogmáticos y que no han demostrado efectividad.

¿No es una descalificación esta declaración que dio Carolina Tohá en torno a que estaría en contra de que el Partido Comunista gobierne el país?

Ella valoró la incorporación de que el Partido Comunista esté dentro de estas primarias y valora también lo que aporta, no solo el Partido Comunista, sino que el Frente Amplio y las otras fuerzas de izquierda a una coalición amplia. Eso lo dijo y naturalmente si uno se presenta como candidatura primaria es que ella cree que lo mejor es que el gobierno progresista, el liderazgo lo tenga alguien de la social democracia sin perjuicio de que el Partido Comunista vaya a hacer un aporte, como lo ha hecho, por ejemplo, en el gobierno del Presidente Boric, al gobierno progresista.

Lo que pasa es que quien es presidente o presidenta, tiene el liderazgo, por ejemplo, en priorizar, en tomar decisiones. Todos los partidos de la coalición dan sus opiniones, pero es el presidente el que toma las decisiones finales. Por ejemplo, en materia de política exterior. Y en materia política o en materia de cuáles van a ser las prioridades económicas o las prioridades en términos de herramientas para luchar contra la delincuencia, por ejemplo.

Y en esas materias Carolina Tohá dice yo creo que el liderazgo lo tiene que tener la socialdemocracia y no el Partido Comunista. Porque ha demostrado ser titubeante y algunas posturas donde, digamos, está dividido. En el Partido Comunista se ve que hay ciertos conflictos sobre, por ejemplo, política exterior. Y Carolina Tohá lo que quiere es mantener esta tradición que han tenido los gobiernos democráticos, desde la vuelta a la democracia, de tener una política de Estado en materia política exterior y que todas las fuerzas políticas estén detrás de esa política de Estado.

Y eso naturalmente sería muy distinto si lo lidera Carolina Tohá a si lo lidera alguno de los otros candidatos, pero eso no significa que no considere un aporte, digamos, que estén dentro de la coalición y no significa que no vayan a trabajar de la mejor forma, como ha trabajado Carolina Tohá.