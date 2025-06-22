Histórico: Martín Vidaurre se corona campeón en la Copa del Mundo de Vali di Sole

El ciclismo chileno se posiciona en lo más alto del mundo. Martín Vidaurre se metió en la historia luego de consagrarse como campeón de la Copa del Mundo de Vali di Sole en Italia durante este domingo. Un triunfo que lo posiciona entre los mejores del planeta en su categoría.

Esta victoria es la primera para el nacional en la distancia olímpica del circuito mundial de ciclismo montaña. En la carrera de esta jornada, Vidaurre marcó un tiempo de una hora, 27 minutos y 42 segundos para obtener el primer lugar.

Para esta carrera, el chileno comenzó en el puesto 30° y en la penúltima vuelta superó al líder parcial, Mathis Azarro, quién quedó relegado a la segunda ubicación. «Chile tiene un nuevo héroe», destacaron en la transmisión oficial de la carrera.

Consultado tras la victoria, Vidaurre señaló que «la bicicleta se sintió fantástica en la ruta, encontré mi ritmo, mantuve la calma en el principio y, no sé, tomé la energía de toda la multitud».

«Ha sido una vuelta larga estar aquí, es mi tercer año en la liga y ganar una Copa del Mundo es todo lo que uno quiere. Estoy más que feliz, esto es para mi gente, para mi país. Es fantástico«, reconoció Vidaurre, quién además se consagra como el primer sudamericano en lograr este título en el ciclismo montaña.