Magallanes en 100 Palabras lanzó su décima edición con humor, historia y nuevos incentivos

Con un escenario que combinó literatura y humor, se realizó el lanzamiento oficial de la X edición del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, presentado por Enap y Fundación Plagio.

La celebración por los 10 años del concurso comenzó con la presentación de Paola Molina, quien, con su característico humor autobiográfico y agudeza literaria, entregó una mirada fresca sobre la creatividad y la vida cotidiana. Su intervención de stand up literario, no sólo arrancó risas al público, sino que también inspiró a los presentes a escribir desde sus propias experiencias, alineándose con la temática de esta edición: “¿Te lo imaginas?”.

Un premio que honra la historia del petróleo

En línea con la celebración de las ocho décadas del descubrimiento del petróleo, se presentó el Premio Especial Enap: “80 años en 100 Palabras”, una categoría que invita a la comunidad a plasmar en relatos breves la importancia de este hito histórico y su impacto en la identidad local. “Como Enap, una empresa que nació en Magallanes y que cumple un rol estratégico con el abastecimiento energético del país, nos sentimos orgullosos de aportar a este espacio literario, abierto a personas de diferentes edades y de todos los rincones. Invitamos a todas y todos a que participen en esta edición tan especial y escriban cuentos que aborden la historia del petróleo y de Enap en la región”, destacó Iván Arriagada, gerente(s) de Enap Magallanes.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de septiembre de 2025 e invita a personas de todas las edades a sumergirse en el arte de las historias breves. “Queremos que esta década del concurso sea un hito para seguir motivando a quienes viven en la región a escribir su entorno y sus sueños”, señaló Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

Diez años celebrando las palabras del sur

Con más de 33 mil relatos recibidos en su historia, Magallanes en 100 Palabras se ha consolidado como un espacio clave para la expresión literaria en la región. Para esta edición aniversario, el concurso preparó una nutrida programación, que incluye talleres de escritura creativa, la distribución de 10 mil libros con los mejores 100 cuentos del año anterior.

El lanzamiento también destacó los talleres itinerantes, un jurado de lujo integrado por los escritores Alejandra Costamagna, Pavel Oyarzún y Patricio Jara, y cerró con un llamado a la comunidad a participar y escribir relatos breves que capturen la esencia de Magallanes.

A la convocatoria de la nueva edición de Magallanes en 100 Palabras, presentada por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex; y la colaboración de Epaustral, la Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de Magallanes, podrán participar todas las personas residentes en la región, sin límite de edad, quienes serán parte de una iniciativa que busca estimular la imaginación, la escritura creativa y la expresión personal a través de relatos breves.

Conoce más detalles sobre las actividades de la programación de Magallanes en 100 Palabras X y las novedades del concurso en el sitio web del certamen: www.magallanesen100palabras.cl y en sus cuentas de Instagram, TikTok y Facebook como @magallanesen100palabras