Miembros del Partido Demócrata acusan a Trump de violar la Constitución por atacar sin permiso del Congreso

Destacados miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos han denunciado que el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán representa una violación de la Constitución, al tratarse de una acción militar contra otro país sin permiso explícito del Congreso.

En 1973, tras décadas de intervención estadounidense en Vietnam y otras partes de Asia, los legisladores aprobaron la Resolución de Poderes de Guerra para reafirmar su autoridad sobre la acción militar.

Sin embargo, su eficacia siempre ha estado bajo disputa, dado que si el presidente decide emprender por su cuenta y riesgo una acción militar, una hipotética resolución en contra del Congreso acabaría sujeta a un veto presidencial, que sólo puede ser anulado por una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes y el Senado.

En cualquier caso, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha instado inmediatamente a Trump a que dé explicaciones ante el Legislativo. «Ningún presidente debería poder llevar a esta nación, de manera unilateral, a algo tan trascendental como una guerra con amenazas erráticas y sin estrategia«, declaró.

«El republicano Trump debe rendir cuentas ante el Congreso y el pueblo estadounidense. El peligro de una guerra más amplia, prolongada y devastadora ha aumentado drásticamente», afirmó Schumer.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, Hakeem Jeffries, también ha exigido que los responsables de la Administración Trump informen de manera «completa e inmediata» al Legislativo de lo ocurrido así como de futuras operaciones tras lo que describió como una «acción unilateral» contra las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

«El presidente Trump ha engañado al país acerca de sus intenciones, no ha solicitado autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y corre el riesgo de ver a Estados Unidos involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Próximo«, ha denunciado Jeffries.

Los demócratas en la Comisión de Servicios Armados del Senado también han expresado su disconformidad con el bombardeo. «Lamentablemente, el presidente Trump no ha continuado la tradición bipartidista de informar periódicamente al Congreso sobre los principales eventos de seguridad nacional que afectan a los estadounidenses en todo el mundo», ha hecho saber en un comunicado.

«Los militares estadounidenses -con 40.000 tropas solo en Oriente Medio-, nuestros diplomáticos, sus familias y nuestros ciudadanos, sin duda asumirán un mayor riesgo con los acontecimientos de hoy», ha añadido.

El ala progresista del partido, representada en figuras como la congresista Rashida Tlaib, se ha mostrado todavía más contundente. «Es una flagrante violación de la Constitución«, ha denunciado antes de recordar lo ocurrido en la invasión de Irak bajo la falsa coartada de la existencia de armas de destrucción masiva. «No vamos a picar dos veces. En lugar de escuchar al pueblo americano, ha escuchado a ese criminal de guerra que es (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu», ha denunciado.

«El Congreso debe actuar inmediatamente para ejercer sus poderes de guerra y detener esta acción anticonstitucional», ha concluido.